مراکز ملی اقیانوس شناسی دارای چهار آزمایشگاه مجهز دریایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عباس نوبختی، بعد از ظهر سه شنبه در مراسم گشایش ایستگاه پژوهشی خلیج فارس در بوشهرافزود: باتوجه به اینکه بیش از دو هزار و 700 کیلومتر از کشورمان در کنار دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد، وجود مراکز ملی فعال در زمینه های مختلف علوم دریایی و اقیانوسی در کشورمان همواره از اهمیت راهبردی برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه مرکز ملی اقیانوس شناسی به منظور پیشبرد اهداف و کارکردهای ملی، راه اندازی پایگاههای تحقیقاتی را در سواحل شمالی و جنوبی کشور در برنامه کاری خود قرار داده است، اظهار داشت: در همین راستا تاکنون این ایستگاه ها در چابهار و نوشهر راه اندازی شده است و ایستگاه پژوهشی خلیج فارس در بوشهر سومین ایستگاه این مرکز است که تحقیقات مرتبط با خلیج فارس را انجام خواهد داد.
معاون اجرایی موسسه ملی اقیانوس شناسی هدف از تشکیل این مرکز را پژوهش در تمام زمینه های مربوط به علوم و فنون دریایی عنوان کرد و گفت: ارائه پیشنهاد برای استفاده بهتر از منابع دریایی، افزایش بهره وری اقتصادی فعالیت های دریایی و کمک به تعیین خط مشی های دریایی کشور در چارچوب برنامه های دولت و نیز ارتقای سطح دانش، پژوهش و فناوری های دریایی از دیگر اهداف تشکیل این مرکز است.
نوبختی با اشاره به وظایف این مرکز اظهار داشت: انجام پژوهشهای بنیادی علمی و کاربردی در همه زمینههای اقیانوس شناسی از جمله فیزیک، شیمی، محیط زیست، زیست شناسی، زمین شناسی، مهندسی، حقوق و روابط بین الملل، امنیت، اقتصاد و مدیریت دریایی، همکاری با سازمانهای اجرایی دریایی در زمینه طرح های پژوهشی اختصاصی آنها، براساس توافقات دوجانبه، کمک به دانشگاه ها در ایجاد دوره های دانشگاهی علوم و فنون دریایی و ارائه مشاوره به مسئولان ذیربط برای تعیین خط مشی های دریایی کشور، و ایجاد ارتباط و همکاری سازنده با سازمانهای بین المللی و منطقه ای مرتبط با اقیانوس شناسی از جمله وظایف مرکز ملی اقیانوس شناسی است.
وی گفت: هم اینک مرکز ملی اقیانوس شناسی دارای پنج گروه پژوهشی علوم زیستی دریا، علوم غیر زیستی دریا، داده های اقیانوسی و سنجش از راه دور، مهندسی و فناوری دریا و تحقیقات ویژه در زمینه های مربوط به سیاستگذاری های دریایی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، بین المللی، مدیریت منابع دریایی و ساحلی است.
نوبختی گفت: برای راه اندازی این ایستگاه 12میلیارد ریال برای خرید ساختمان و 30میلیارد ریال نیز برای تجهیز آن هزینه شده است.
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