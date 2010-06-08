صدرنشینی "شرک" در هفته کم رونق اکران آمریکا و کانادا

به گزارش مهر از ورایتی، در حالی که این هفته چند فیلم جدید وارد چرخه اکران شده اند اما "شرک جاودانی" با فروشی معمولی همچنان در صدر قرار دارد.



جایگاه دوم جدول فروش این هفته در اختیار یک فیلم کمدی با عنوان "او را به یونان ببر" قرار داشت که در نخستین هفته اکران 6/17 میلیون دلار فروش داشت.



"قاتل ها" سومین فیلم جدول فروش است که با فروش 1/15 میلیون دلاری جایگاه سوم را در اختیار دارد. "شاهزاده پارسی: غبار زمان" در دومین هفته اکران 5/14 میلیون دلار فروخت و جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.



رتبه پنجم جدول در اختیار قسمت دوم فیلم " جنسیت و شهر " قرار دارد که در دومین هفته اکران 14 میلیون دلار فروش داشت. "مرد آهنین 2" در پنجمین هفته اکران 9/7 میلیون دلار فروخت و به رتبه هفتم جدول فروش نزول کرد در حالی که "رابین هود" با 3/5 میلیون دلار فروش در چهارمین هفته اکران در جای نهم قرار دارد.

