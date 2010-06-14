بودجه دولت اوباما علیه ایران بیشتر از دولت بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "فواد ایزدی" کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درتشریح واژه "دیپلماسی عمومی" گفت: دیپلماسی به ارتباطات کشورها و مناسباتی که دولتها برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر برقرار می کنند، گفته می شود اما دیپلماسی عمومی متفاوت با مفهوم کلی دیپلماسی بوده و آن زمانی است که یک دولت با مردم کشور هدف سر و کار دارد و به جای رابطه برقرار کردن با دولت، بدنبال رابطه با مردم آن کشور است.

وی افزود: این کار به منظور نفوذ در افکار عمومی کشور هدف و در راستای سیاست خارجی هر کشوری صورت می گیرد. یعنی زمانی سیاستهای یک کشور از طریق دیپلماسی و راهکارهای سیاسی و زمانی نیز از طریق افکار عمومی به پیش برده می شود.



به گفته ایزدی این بحث بویژه بدنبال جریانهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تلاشی که برخی دولتها و رسانه های غربی برای نفوذ در افکار عمومی کشور ما انجام می دهند و از طریق تاسیس شبکه های ماهواره ای و برنامه ها و ارتباط گیریها در پی تاثیرگذاری بر اقشار مختلف مردم هستند، اهمیت یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این خطر جدی است چرا که بودجه هنگفتی برای آن در نظر گرفته شده است. بعنوان مثال دولت آمریکا در زمان "جرج بوش" بیش از 200 میلیون دلار بین سالهای 2006 تا 2009 برای این کار بوجه صرف کرد. این بودجه علنی بود و در کنگره تصویب شد و حال آنکه بودجه های در نظر گرفته شده برای سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی و پنتاگون در این زمینه بسیار بیشتر ارزیابی می شود.

وی تاکید کرد: دولت "باراک اوباما" نیز تمامی ساختارها و برنامه های آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرده و آنها را تقویت کرده است و بویژه پس از ماجراهای پس از انتخابات ایران، بحث حضور در فضای مجازی ایران و نفوذ در سیستم اینترنتی ایران در کنگره این کشور مطرح شد و 55 میلیون دلار دیگر تنها برای این کار در نظر گرفته شد.

این کارشناس رسانه ای یادآور شد: جنگ نرم مسئله ای است که ما همواره با آن روبرو بوده ایم و در حال حاضر بیشتر به آن مبتلا هستیم. دیپلماسی عمومی نیز همین بحثها را دنبال می کند، آمریکاییها که زمانی در ایران کودتا کرده اند، در سی سال گذشته نیز بدنبال سرنگونی انقلاب اسلامی ایران بوده اند. با این که در قرارداد الجزایر تصریح شده که آمریکا نباید در مسائل داخلی ایران دخالت کند، اما این کشور بدون توجه به قطعنامه ها و قوانین بین المللی به صورت علنی برای ساقط کردن ایران بودجه تصویب می کند.

ایزدی درباره دیپلماسی عمومی دولت آمریکا در قبال ایران نیز گفت: این موضوع به معنای کارهایی که قبل از دولت "باراک اوباما" در این راه انجام شده، بودجه هایی که تصویب شده و افرادی که در دوران بوش در این باره مطلب نوشته اند، می باشد. این مطالب موجود است و با توجه به اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع دمکراتها بود، بسیاری از این افراد که در آن زمان مخالف دولت بوش بودند و خواستار تغییر دیپلماسی عمومی این کشور در برابر ایران بوده اند به درون دولت راه یافته اند. برای نمونه "دنیس راس" که پیشتر مطالب زیادی در مورد ایران نوشته و رابطه ایران و آمریکا و دیپلماسی عمومی این کشور را تبیین کرده در حال حاضر در دولت فعالیت می کند و مسئول میز ایران در شورا عالی امنیت ملی آمریکا است.