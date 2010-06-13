به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظی آشتیانی که اوایل خردادماه و به دنبال اختلاف با رئیس سازمان تربیت بدنی از سمتش در باشگاه استقلال استعفا کرد، در جدیدترین اظهار نظر خود گفت: این توصیه جدی من به سرپرست جدید استقلال تهران است که عزت خود در این باشگاه را به جای سکوها و لیدرها از خدا طلب کند.

وی ادامه داد: عزت ما در دست خداست و نباید در روزنامه ها و دست خط دیگران بدنبال آن بود. همه در برابر خداوند مسئول هستیم و نباید پول مردم در محل دیگری غیر از مخارج روشن باشگاه خرج شود.

مدیر عامل مستعفی باشگاه استقلال در مورد احتمال موفقیت گروه جدید هم گفت: تحلیل من این است که در فصل آینده در همین گروه جدید یک انشقاقی ایجاد می شود و همین موضوع به این گروه صدمه می زند.

امیررضا واعظ آشتیانی شنبه شب با حضور در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفت وگو درباره علت استعفای خود از باشگاه استقلال تهران گفت: من هیچگاه در عمر مدیریتی خود برکنار نشدم و رفتن من از باشگاه استقلال به دو دلیل بود. یکی محاصره اقتصادی باشگاه استقلال از طرف سازمان تربیت بدنی و دیگری دل زدگی خودم از محیط ورزش و باشگاه استقلال تهران.

وی در مورد مصادیق محاصره اقتصادی باشگاه در زمان مدیریتش و بدهی دو میلیارد و هفتصد میلیون تومانی این باشگاه گفت: این مبلغ بدهی بازیکنان است و تمام کمک سازمان تربیت بدنی در 10 ماه اخیر مسئولیت من دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است و این همان معنی محاصره اقتصادی را می دهد. ضمن اینکه ما در این مدت توانستیم دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان از محل اسپانسر برای استقلال کسب در آمد کنیم. من واقعا به نقطه ای رسیده بودم که هیچ شوقی برای خدمت به استقلال نداشتم و دلم نمی خواست بدون انگیزه جایگاهی را اشغال کنم و استعفا دادم.

آشتیانی درباره این موضوع که فتح الله زاده سرپرست جدید اعلام کرده حتی با چک شخصی کار باشگاه استقلال تهران را راه می اندازد گفت : با شعار نمی شود بودجه برای استقلال آورد و امیدوارم که چنین موضوعی از عهده ایشان بربیاید و موفق شوند. ولی برای اطلاع مردم می گویم هیئت مدیره مستعفی این باشگاه در آخرین نشست خود با آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی اعلام کرد قادر نیست 60 درصد درآمدزایی مورد نظر سازمان تربیت بدنی را برای استقلال صورت دهد و باید ببنیم آیا اقای سعیدلو همین انتظار را هم از مدیران جدید استقلال دارد یا این شرایط فقط برای ما بود و اگر حمایت کنند خودشان را زیر سوال برده اند.

مدیر عامل مستعفی باشگاه استقلال تهران درمورد این تحلیل که گفته می شود آمدن سرپرست و تیم جدید باشگاه استقلال در تلافی استعفای شما و برخی اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال است گفت: من هرگز این موضوع را اینطور نگاه نکردم ولی اگر سازمان تربیت بدنی با چنین نیتی کادر جدید را به خدمت گرفته باشد خیانت در حق ورزش و باشگاه استقلال تهران است و امیدوارم چنین نباشد.

واعظی آشتیانی درباره اختلافش با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفت: قبلا گفته ام ایشان هنوز به آن اندازه بلوغ مدیریتی نرسیده که از من شکایت کند و از جای دیگری به او خط و خطوط را می‌دهند و من حاضرم در هر دادگاهی با ایشان روبرو شوم.

مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال تهران همچنین از پرونده شکایت 115 میلیون تومانی این باشگاه از عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر خبر داد و اضافه کرد: ایشان بایستی برای هدر دادن پول مردم از محل محرومیت غیر قانونی حنیف عمران زاده بازیکن استقلال پاسخگو باشد و این موضوع را ما به دادگاه برده ایم و هیچ شخصی نمی تواند ایشان را ببخشد حتی اگر رئیس سازمان تربیت بدنی هم ورود به اینکار کند که من مطمئنم اینکار را نمی کند رضایت نمی دهیم به این دلیل که پول دولت است. اگر رئیس سازمان تربیت بدنی و یا مسئولان جدید استقلال به هر دلیل از این شکایت بگذرند بنده به عنوان مدعی العموم پرونده این شکایت را به سازمان بازرسی کشور خواهم برد و نمی گذارم حقی از بیت المال ضایع شود.

"باشگاه استقلال در زمان مدیریت واعظی آشتیانی بیانیه های متعددی صادر کرد". مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال تهران در پاسخ به این سوال که گفته می شود این بیانیه ها را خودتان می نوشتید گفت: حتما انتظار نداشتید که بقال سرکوچه باشگاه استقلال این بیانیه ها را بنویسد! بیانیه ها را من نوشتم و خوشحالم که سنت بیانیه نویسی و فعال شدن سایت باشگاهها فوتبال را زنده کردم و تمامی بیانیه ها با موافقت اعضای هیئت مدیره همراه بود.

واعظی آشتیانی در این مورد که امیدوار رضایی گفته من از مفاد بیانیه ها بی اطلاع بودم افزود: آقای رضایی این حرفها را در روزهای استعفای من و سایر اعضای هیئت مدیره می زند و اصلا ایشان در تمامی مدتی که خدمتشان بودیم بیشتر نقش مشورتی و امور معنوی داشتند تا کمک به حل مشکلات جدی اقتصادی باشگاه استقلال. در حالیکه سایر اعضای هیئت مدیره نظیر آقایان انصاری، دانشجو و نفریه کمکهای موثر و فراوانی به باشگاه استقلال تهران کردند که از همه آنها تشکر می کنم.

مدیرعامل پیشین استقلال تهران در مورد نقدهایی که برخی به شیوه مدیریت او دارند گفت: اگر حرف بی ربط و مفت مالیات داشت بسیاری از این موارد جمع می شد.

آشتیانی درباره علت حضور گسترده افراد سیاسی و صنعتی در مدیریتهای کلان ورزش هم گفت: در وهله اول من اعتقاد دارم ما در ساختن مدیر برای مجموعه ورزش ناموفق بوده ایم و بعد هم می گویم هیچ منافاتی وجود ندارد که یک نفر که علم مدیریت می داند از حوزه سیاسی یا صنعتی و اقتصادی وارد ورزش شود اتفاقا کمک زیادی هم می کند به شرط آنکه سیاسی کاری نکند.