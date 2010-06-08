اقدام اسرائیل در حمله به کاروان آزادی رسیدگی شود/ مذاکره تنها راه حل مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پوتین گفت که کشورش در سازمان ملل حمله به کاروان آزادی را مطرح و خواستار تعیین مرجعی برای رسیدگی به این اقدام خواهد شد.

این مقام روس که در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نشست امنیت در آسیا در استانبول سخنرانی می کرد، افزود:متاسفانه این اقدام اسرائیل در آبهای بین المللی رخ داد که یک موضوع دیگری برای نگرانی است.

وی در این کنفرانس که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم در آن شرکت داشت خواستار حفظ آرامش و رسیدگی جامع بر این رویداد شد و افزود: ما نمی توانیم اجازه بروز شعله های دیگری را در خاورمیانه بدهیم و باید به این تراژدی بصورت ویژه رسیدگی شود و ما آن را در سازمان ملل متحد مطرح خواهیم کرد و روی آن کار می کنیم و در این رابطه جزئیات را با اردوغان مورد بحث قرار داده ام.

پوتین افزود: این رویداد با چنین خشونتی هنجارها و قوانین بین المللی را نقض کرده است.

وی خواستار پایان محاصره غزه از سوی اسرائیل شد و این را گامی واقعی برای بهبود وضعیت انسانی دراراضی فلسطینی توصیف کرد.

نخست وزیر روسیه همچنین در سخنرانی خود در نشست خواستار همکاری ایران با جامعه جهانی در راستای رفع نگرانی ها در ارتباط با موضوع هسته ای این کشور شد.



پوتین گفت: باید برای موضوع هسته ای ایران راه حلی صرفاً براساس مذاکرات سازنده با همه طرف های درگیر و رعایت منافع همه شرکت کنندگان در گفتگوها پیدا شود.



وی همچنین بار دیگر ماه اوت را مهلت راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام کرد.