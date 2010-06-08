تنها نیمی از نیاز استان مرکزی به شیر تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اصغر عالیخانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران یکی از راههای رفع این نیاز را توجه به تولیدکنندگان استان به عنوان استانی کشاورزی دانست و گفت:این موضوع حمایت از مصرف کنندگان را نیز به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه شیر یارانهای توسط اقشار و گروههای مختلف جامعه مصرف میشود، افزود: کارحانجات و شرکتهای توزیع کننده شیر موظفاند به ازای دریافت یارانه شیر، این محصول را به طور صحیح به دست مصرف کنندگان برسانند.
عالیخانی با اشاره به جذب شیر یارانهای در استان گفت: جذب شیر یارانهای خانوار در سطح استان مرکزی توسط شرکتها و کارخانجات بسیار مهم و ضروری است.
مرکز آموزش تخصصی فرش دستباف در استان ایجاد می شود
وی در ادامه از بازار فرش دستباف استان هم سخن گفت و خاطر نشان کرد: مرکز آموزش تخصصی علمی کاربردی فرش در تمامی حوزهها از جمله طراحی، نقاشی و بافندگی در این منطقه راهاندازی میشود.
وی با اشاره به هدف از تاسیس مرکز علمی کاربردی فرش بافی در بخش ساروق تصریح کرد: شناسنامهدار کردن و کمک به استانداردسازی فرش، به عنوان یکی از اصلیترین اهداف بازرگانی استان مرکزی در تاسیس این مرکز دانشگاهی است.
عالیخانی در خصوص افزایش جوایز صادراتی فرش از پنج به 10 درصد گفت: در راستای تشویق و ترغیب صنعت فرش دستباف، در تدوین برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده که حمایت و ارتقاء جایگاه فرش دستباف با نگاه صادرات با شتاب و سرعت بیشتری دنبال شود که با پیشی گرفتن از این مهم میتوانیم شاهد رشد و شکوفایی فرش در کشور باشیم.
وی بسترسازی در ارتقاء منزلت شغلی قالیبافان و دستاندرکاران هنر صنعت فرش، ارائه راهکارهای مناسب توسط فرش استان، شناساندن پیشینه تاریخی و ویژگیهای منحصر به فرد فرش دستباف به نسل جدید، ایجاد فضای رقابتی سالم، فراهم کردن زمینه مساعد برای برقراری ارتباط دستاندرکاران فرش دستباف، معرفی توانمندیهای فرش استان، بسترسازی در انتشار و ترویج یافتهها و تبادل تجربیات را از جمله دلایل مثبت در راستای برگزاری همایشها و برنامههایی با محوریت فرش دستباف نام برد.
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