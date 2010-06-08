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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

هندوانه کاران ارزوئیه با مشکل حمل و نقل محصول مواجه هستند

هندوانه کاران ارزوئیه با مشکل حمل و نقل محصول مواجه هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی ارزوئیه با اشاره به افزایش تولید هندوانه در مزارع گفت: حمل و نقل و محصول و کرایه بار به مشکل کشاورزان ارزوئیه تبدیل شده است.

محمد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ارزوئیه یکی از مناطق مستعد کشت هندوانه مرغوب در کشور می باشد بطوریکه بخش قابل توجهی از محصول برداشتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و عراق صادر می شود.

وی با اشاره به افزایش برداشت این محصول در مزارع ارزوئیه گفت: در حال حاضر تنها مشکل کشاورزان کمبود کامیون برای حمل و نقل محصول به بازار مصرف و همچنین گرانی کرایه کامیونها می باشد.

حبیبی خاطرنشان کرد: در سال جاری 13 هزار هکتار از مزارع ارزوئیه به کاشت این محصول اختصاص یافته است که طبق پیش بینی صورت گرفته 500 هزار تن محصول از مزارع این منطقه برداشت می شود.

وی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن بخش زیادی از این مزارع تحت آبیاری مکانیزه، خاطرنشان کرد: امسال در هر هکتار از این مزارع 50 تن محصول هندوانه برداشت شده است درحالیکه سال گذشته از همین میزان مزرعه تنها 35 تن محصول برداشت شد.

وی افزود: برداشت محصول هندوانه از مزارع ارزوئیه تا پایان تیرماه ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 1097342

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