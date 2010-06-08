بیانیه تهران الگویی برای همه کشورهاست / 7 پیشنهاد ایران به اجلاس سیکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در اجلاس تعامل و اعتماد سازی در آسیا(سیکا) اظهار داشت: امروز با چالشها و مشکلات گوناگونی مواجه هستیم چالش های اقتصادی ، همه کشورها و ملتها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی افزود: نظام نامتعادل اقتصاد سرمایه داری تجربه بسیار تلخی را بر بشریت تحمیل کرد. تشدید بیکاری، فقر ، ورشکستگی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و مالی، کاهش رشد و تجارت اقتصادی و آثار گسترده اجتماعی آن تنها بخشی از تبعات است.

احمدی نژاد با تاکید براینکه امنیت یعنی اساسی ترین نیاز بشری در مخاطره است، تصریح کرد: تهدیدات هسته ای همچنان بر جهان سایه افکنده است ملتهای منطقه ما از حضور نظامی بیگانه در رنج هستند میلیونها نفر کشته ، زخمی و آواره ، عقب ماندگی های اقتصادی و عدم پیشرفت شایسته نتیجه حضور بیگانگان در عراق و افغانستان و منطقه است.

وی خاطرنشان کرد:اقدامات مداخله گرایانه بعضی از دولتها که با نظامی گری و زور بادیگران رفتار می کنند از دیگر مشکلات بزرگ بین المللی است.همچنین ناکارآمدی شورای امنیت ،ساختار کهنه و تبعیض آلود آن ،حضور بعضی از دولتهای توسعه طلب و دخالتهای فرامرزی از عوامل اصلی عدم ثبات سیاسی در دنیا است.

رئیس جمهوربا بیان اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی کانون اصلی ناامنی، عامل چند جنگ بزرگ و آوارگی میلیونها نفر و تحمیل درد و رنج برملت فلسطین و ملتهای همجوار بوده است، گفت: این رژیم با ذخیره سازی سلاح اتمی عامل توسعه تروریسم دولتی ،شکستن تمام مرزهای قانونی و انسانی تهدیدی دائمی علیه کشورهای منطقه محسوب می شود و در واقع توهینی به همه بشریت است که با حمایت شبکه بین المللی صهیونیسم به عنوان عامل فشار بر دولتها ،سیاستمداران و رسانه ها عمل می کند.

وی افزود:آنچه این رژیم نامشروع در قبال کاروان صلح و آزادی انجام داد نمایش باطن وواقعیت این رژیم بود. به شهدای این حادثه درود می فرستم و مراتب تقدیر ملت عزیز ایران را به مردم مومن و انقلابی ترکیه و به همه ملتهایی که در این مسیر الهی و انسانی مشارکت کردند و شهید دادند تقدیم و از ایستادگی دولت ترکیه قدردانی می نمایم.

احمدی نژاد دربخش دیگری از سخنان خود ریشه همه مشکلات را دراندیشه فلسفه مادی دانست واظهار داشت:این اندیشه از معنویت ، معارف الهی و آئین پیامبران سرچشمه نمی گیرد و اخلاق را امری نسبی می انگارد و درعرصه اقتصاد و مالی سود و لذت حد اکثری را بدون توجه به حقوق و منافع دیگران و بدون التزام به عدالت و راستگویی مورد هدف قرار داده است.همچنین این اندیشه در عرصه سیاست نیز تسلط و نفوذ حداکثری را به هر قیمتی ولو با تجاوز و اشغال و کشتار، اشاعه ناامنی و تروریسم توجیه می کند و دخالت در امور دیگران، استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی نظیر فریب ،تهمت وترویج افراط گرایی و رفتارهای غیر انسانی و حتی محاصره غذایی و دارویی را روا می دارد.

وی تصریح کرد: فلسفه مادی در عرصه فرهنگ نیز با ترویج ابتذال، بی بندوباری اخلاقی و خشونت تا آنجا پیش رفته است که اصلی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را که اولین مدرسه عشق ،عاطفه و انسانیت است در معرض از هم پاشیدگی قرار داده است. نتیجه چین امری پدیدار شدن افرادی خشن ،کم عاطفه و بداخلاق است که انسانیت را برای نیل به تمایلات مادی خود قربانی می کنند و منشا تباهی جوامع می شوند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه با افتخار اعلام می کنم که ما تعلقی به فرهنگ فلسفه مادی نداریم، گفت: ملتهای دیگر نیز به چنین اندیشه و فلسفه ای تعلق ندارند. فرهنگ ملتهای ما مبتنی بر خداپرستی، عدالت، پاکی و عشق به انسانهاست که هزاران سال با آن زندگی کرده اند.

وی افزود:انبیا الهی از حضرت ابراهیم(ع) تا حضرت عیسی(ع) و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ،بشریت را به یکتا پرستی، رعایت حدود الهی و حقوق انسانها ،عدالت ،پاکی ،مهربانی و گذشت نسبت به یکدیگر دعوت کرده اند.پیامبران و صالحان هرگز اجازه نداده اند حقوق افراد ،ملتها و کشورها ضایع شود. حقوق انسانی در نزد پیامبران بالاترین حرمت و ارزش را دارد.

امروز نیازمند مبانی و ساختار جدیدی برای تنظیم تعاملات جهانی هستیم

احمدی نژاد با بیان اینکه روشن است وضع موجود نمی تواند ادامه یابد و ادامه آن جز افزودن به خسارت و تخریب نتیجه ای ندارد ، اظهار داشت:ما امروز نیازمند مبانی و ساختار جدیدی برای تنظیم تعاملات جهانی هستیم.اندیشه و فلسفه الهی که اخلاق و انسانیت را در متن خود دارد بهترین مبنای فرهنگ، اقتصاد، سیاست و روابط بین المللی است. براین اساس عدالت، حفظ کرامت انسانی، برادری، محبت و احترام به حقوق دیگران مبنای تعاملات و مناسبات قرار می گیرد و دلیلی برای بی عدالتی ، تبعیض ، تجاوز ، جنگ ، نا امنی و فقر باقی نمی ماند.

وی با ارایه پیشنهادات خود به اجلاس سیکا خاطرنشان کرد: با اتکا بر نقاط مشترک و متعالی فرهنگی که در حقیقت اندیشه، دل و رفتار ملتها و دولتها را به یکدیگر پیوند می زند و با تاکید بر ارزشهای الهی و انسانی می توانیم زمینه های همگرایی و برادری و همکاری را بیش از گذشته فراهم آوریم . بدین منظور پیشنهاد می شود گروهی از نخبگان و وزرای فرهنگ نسبت به تدوین منشور دوستی و برادری با نگاه جهانی اقدام نمایند تا پایه تعاملات و روابط بین کشورها باشد.

رئیس جمهور با ارایه پیشنهاد دوم خود گفت:با توجه به معایب و کاستی های بزرگ موجود در نظام اقتصادی بین الملل ، تقویت همگرایی سازنده و عادلانه در تعاملات اقتصادی و مالی ضرورت مضاعف یافته است. انجام معاملات با ارزهای رایج کشورها یا باسبدی از ارزهای معتبر و یا به صورت پایاپای می تواند به عنوان گام اول عملیاتی شود.پیشنهاد می گردد گروهی از وزرای اقتصادی و بانکهای مرکزی با برگزاری جلسات مشترک راهکارهای مناسب و اجرایی آن را تدوین و اعلام نمایند.

وی درباره پیشنهاد سوم خاطرنشان کرد:هرچند در نشست اخیر بازنگری "ان.پی.تی" در سازمان ملل کشورهای دارای سلاح هسته ای موظف به خلع سلاح شدند اما در برابر تعیین مهلت زمانی و تضمین مشخص برای خلع سلاح مقاومت کردند. پیشنهاد می گردد راهکارهای خلع سلاح اتمی در نشست جمعی از وزرای خارجه و یا وزرای انرژی مورد بررسی قرار گیرد.محو سلاح های هسته ای، از بین بردن اصلی ترین تهدید جهان و گسترش انرژی هسته ای، بزرگترین خدمت به اقتصاد کشورها و کمک به حفاظت از محیط زیست و رفع آلودگی از آب و هواست.تحقق هدف "انرژی صلح آمیز برای همه ، سلاح اتمی برای هیچ کس" در سایه همکاری جمعی قابل حصول است.

احمدی نژاد به پیشنهاد چهارم خود برای اجلاس سیکااشاره وگفت: بیانیه تهران الگوی مناسبی برای دسترسی همه کشورهای عضو "ان.پی.تی" به انرژی صلح آمیز هسته ای ارائه می کند. تهران همچنان پایبندی خودرا به مفاد این بیانیه اعلام داشته و امیدوار است گروه وین از این فرصت تاریخی استفاده و تعهد خودرا به رعایت حقوق ملتها از جمله ملت ایران و تعامل سازنده اعلام نماید.

وی اضافه کرد: ضمن تقدیر مجدد از ابتکار عمل دولتهای ترکیه و برزیل اعلام می دارم که سه دولت در کنار سایر دولتهای مستقل و دوست، کار را تا تامین حقوق همه ملتها در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای ادامه خواهند داد و دست همه دوستان را در این راه می فشارند.

رئیس جمهوردرباره پیشنهاد پنجم خود گفت: ساختار رویکردی باید مبتنی بر عدالت تغییر یابد. کشورهای عضو سیکا می توانند در تحقق این امر پیش قدم باشند. پیشنهاد می شود این موضوع در دستور کار باقی بماند و به طو مستمر پیگیری شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ششم خود برای این اجلاس اظهار داشت: امروز بر همه روشن شده است که شبکه صهیونیسم بین المللی از عوامل اصلی بی عدالتی ،تبعیض ،باج خواهی ،جنگ و تجاوز در جهان است.رژیم صهیونیستی از کانونهای اصلی این شبکه است که تحت حمایت دولتهای آمریکا و انگلیس است. تا زمانی که اقدامات خودسرانه و ضد انسانی شبکه مزبور در جهان کنترل نشود دنیا روی آرامش را نخواهد دید.واضح است که رژیم صهیونیستی به تنهایی نمی تواند در این حد گسترده جنگ افروزی کند و از هرگونه تعقیب بین المللی نیز مصون باشد. صریحا اعلام می کنم که حامیان رژیم صهیونیستی در جنایات این رژیم شریک هستند و باید پاسخگو باشند.

احمدی نژاد افزود:جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکل دیرینه وتاسف بار فلسطین اشغالی پیشنهادی کاملا دموکراتیک و منطبق بر منشور ملل متحد یعنی برگزاری رفراندوم با حضور همه فلسطینی های بومی اعم از مسلمانان و مسیحی و یهودی را اعلام داشته و بر این باور است که این انسانی ترین، کم هزینه ترین و کوتاه ترین راه حل است.

وی درباره پیشنهاد هفتم خود اظهار داشت: حرکت کاروان صلح و آزادی یک حرکت انسانی و عمیق برای کمک به مردم مظلوم غزه بود که سه سال است درخانه خود تحت محاصره و هجوم وحشیانه نظامی هستند. ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه و محکوم کردن محاصره غزه وحمله غیر انسانی به کاروان های کمکهای بشردوستانه پیشنهاد می نماید که اولا در بیانیه نهایی ضمن محکوم ساختن اقدام ضد بشری رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی بر پایان یافتن محاصره غزه تاکید و حرکت کاروان کمکهای داوطلبانه ازهمه کشورهای عضو به سوی غزه مورد حمایت قرار گیرد.ثالثا پیگیری تلاش مشترک برای شکستن محاصره ظالمانه غزه به نحود موثری در دستور کار قرار گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما مطمئن هستیم وضع موجود به زودی تغییر خواهد کرد ، تصریح کرد: مطمئنا جنگ و ناامنی جای خودرا به صلح و ثبات خواهد داد. تلاش در این مسیر حرکت در جهت تحقق آینده درخشان بشری است. آینده ای که همه انبیا بدان وعده داده اند.دنیای سرشار از صلح ،دوستی و رفاه تحت هدایت موعود امام مصلح کل و انسان کامل که عاشق انسانهاست امروز بر همه ما لازم است تا با تلاشی موثر در برپایی آن حیات طیبه نقش آفرینی نمائیم.