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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

جهانسوز:

تولید در بیشتر عرصه های کشاورزی مقرون به صرفه نیست

تولید در بیشتر عرصه های کشاورزی مقرون به صرفه نیست

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون کشاورزی در بسیاری از عرصه ها مقرون به صرفه نیست چرا که کشاورزی مکانیزه نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا جهانسوز بعد ازظهر سه شنبه در گردهمایی معاونان بهبود امور تولیدات گیاهی و روسای اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سراسر کشور در اراک افزود: باید در مسیر مکانیزه کردن کشاورزی گام های پرشتاب برداریم و در غر این صورت منابع اتلاف می شود.

وی با بیان اینکه، کشاورزی مستعد توسعه مکانیکی است خاطر نشان کرد: روند حرکت تولید در کشور باید به سمت تولید کافی و مقرون به صرفه، حمایت از منابع تولیدی و محیط زیست و توجه به سلامتی افراد جامعه باشد.

جهانسوز با بیان اینکه، کشاورزی حمایتی، کشاورزی آب‌محور و هوشمند سازی کشاورزی از راهکارهای مهم توسعه کشاورزی پایدار در کشور است، گفت: منظور از مکانیزاسیون مدیریت کاربرد ماشین‌آلات در راستای ارتقای بهره‌وری تولید است و در این صورت با ورود به مکانیزاسیون نیازی به حمایت های یارانه‌ها نیست و می‌توان هزینه‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

جهانسوز با تاکید بر اینکه مکانیزاسیون اصل درآمدزایی در تولید است، ادامه داد: امروز در بیشتر عرصه‌ها تولید در کشور مقرون به صرفه نیست، چراکه مکانیزاسیون وجود ندارد.

فعالیت 9 هزار دستگاه تراکتور در عرصه های کشاورزی استان مرکزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در سخنانی با بیان اینکه، سطح زیر کشت محصولات آبی، دیم، باغات و زارعت در حال حاضر در استان مرکزی 400 هزار هکتار است، گفت: در حال حاضر 9 هزار و 100 دستگاه تراکتور به همراه 38 دستگاه دنباله‌بند، 450راننده تراکتور، 255 دستگاه کمباین بومی، 150 دستگاه کمباین مهاجر و 33 شرکت در این زمینه در استان مرکزی فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: بیش از یک درصد غلات استان توسط ماشین‌آلات و 22 درصد به صورت دستی و هشت درصد نیز به صورت دروگر برداشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی کمبود تسهیلات، نبود نیروی متخصص را از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی استان برشمرد.

کد مطلب 1097349

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