تولید در بیشتر عرصه های کشاورزی مقرون به صرفه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا جهانسوز بعد ازظهر سه شنبه در گردهمایی معاونان بهبود امور تولیدات گیاهی و روسای اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سراسر کشور در اراک افزود: باید در مسیر مکانیزه کردن کشاورزی گام های پرشتاب برداریم و در غر این صورت منابع اتلاف می شود.

وی با بیان اینکه، کشاورزی مستعد توسعه مکانیکی است خاطر نشان کرد: روند حرکت تولید در کشور باید به سمت تولید کافی و مقرون به صرفه، حمایت از منابع تولیدی و محیط زیست و توجه به سلامتی افراد جامعه باشد.

جهانسوز با بیان اینکه، کشاورزی حمایتی، کشاورزی آب‌محور و هوشمند سازی کشاورزی از راهکارهای مهم توسعه کشاورزی پایدار در کشور است، گفت: منظور از مکانیزاسیون مدیریت کاربرد ماشین‌آلات در راستای ارتقای بهره‌وری تولید است و در این صورت با ورود به مکانیزاسیون نیازی به حمایت های یارانه‌ها نیست و می‌توان هزینه‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

جهانسوز با تاکید بر اینکه مکانیزاسیون اصل درآمدزایی در تولید است، ادامه داد: امروز در بیشتر عرصه‌ها تولید در کشور مقرون به صرفه نیست، چراکه مکانیزاسیون وجود ندارد.

فعالیت 9 هزار دستگاه تراکتور در عرصه های کشاورزی استان مرکزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در سخنانی با بیان اینکه، سطح زیر کشت محصولات آبی، دیم، باغات و زارعت در حال حاضر در استان مرکزی 400 هزار هکتار است، گفت: در حال حاضر 9 هزار و 100 دستگاه تراکتور به همراه 38 دستگاه دنباله‌بند، 450راننده تراکتور، 255 دستگاه کمباین بومی، 150 دستگاه کمباین مهاجر و 33 شرکت در این زمینه در استان مرکزی فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: بیش از یک درصد غلات استان توسط ماشین‌آلات و 22 درصد به صورت دستی و هشت درصد نیز به صورت دروگر برداشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی کمبود تسهیلات، نبود نیروی متخصص را از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی استان برشمرد.