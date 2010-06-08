توسعه کشور با قانون ممکن است / دیده بانی مجلس در مسائل حساس قاطع است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار روز سه ‌شنبه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب، گزارشی از فعالیتهای مجلس هشتم در دو سال گذشته و همچنین راهبردهای آینده این قوه ارائه کرد.

رئیس قوه مقننه ابتدا حضور در محضر شریف رهبر فرزانه انقلاب را در آغازین روزهای سال سوم مجلس برای نمایندگان ملت بسی ذیقیمت و مایه فخر و مباهات دانست و گفت: بر این باوریم که "امامت و رهبری" به تعبیر امام رضا (ع) شیرازه دین و مایه نظم مسلمین است و عقل جمعی جامعه که در آراء مجلس متبلور است غیر از راه پیروی حق و امامت به کمال نمی‌رسد، آن هم ولایت شخصیتی که از سابقون انقلاب و مدافع شجاع و فکور و صادق قلمرو اسلام و حقوق ملت است که ملک از ولایت خردمند جمال گیرد و دین از امامت پرهیزکار کمال یابد.

لاریجانی در ادامه اظهار داشت: در این دو سال عمر مجلس که سپری گشت مجلس با 421 فقره لایحه و طرح مواجه بود که 256 فقره آن لایحه و 215 فقره طرح بوده است و 141 فقره به قانون تبدیل شد و به دولت ابلاغ شد که از این تعداد قانون ابلاغی 30 فقره از طریق طرح و 103 فقره از طریق لایحه محقق شده است.

وی از بودجه سالانه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون جرائم رایانه‌ای، نظام جامع دامپروری، طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی، بررسی قانون تجارت، قانون بهره‌وری کشاورزی و دامپروری، قانون ارتقا و بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، طرح امر به معروف و نهی از منکر و طرح اصلاح الگوی مصرف به عنوان برخی از طرح‌ها و لوایحی که در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت، یاد کرد و یادآور شد: در حال حاضر مشغول بررسی قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی هستیم که قانون پراهمیتی از نظر نظم بخشی این امر در کشور می‌باشد.

رئیس مجلس با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شده است ابراز امیدواری کرد با بهره جستن از پژوهش‌های عمیق مرکز پژوهش‌های مجلس و ارزیابی دیوان محاسبات از عملکرد برنامه چهارم و آراء صاحبنظران و نخبگان، قانون برنامه پنجم مطابق سیاست‌های کلی برنامه و در جهت تحقق سند چشم انداز مصوب شود.

وی با تاکید بر اینکه مصر هستیم با دقت و تامل کافی این مهم را به سرانجام رسانیم متذکر شد: تعیین مقدرات کشور در بازه زمانی پنج ساله با افکار مستحکم و پایدار منضبط صورت می گیرد که هر چیز زود برآید، دیر نپاید.

رویکرد مجلس در باب مدل توسعه اسلامی - ایرانی

رئیس قوه مقننه در خصوص رویکرد مجلس در باب مدل توسعه اسلامی ـ ایرانی اظهار داشت: این موضوع نیاز به تاملات عمیق و پیوسته مثلث نخبگان، دولت و مجلس دارد تا به مدلی دست یابیم که بتواند امنیت، عدالت، معنویت و توسعه متوازن و فراگیر و پایدار و زندگی با کرامت و قانونمند را در یک سامانه یکدست اجتماعی به سمت جلو هدایت کند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت: هر چند مجلس مزین به حضور تعداد زیادی از متخصصین دانشگاهی و حوزوی و مدیران باسابقه کشور است اما با انجام تغییراتی در آیین نامه داخلی، درب‌های مجلس به روی صاحبنظران گشوده شد تا آراء نمایندگان مبتنی بر کار کارشناسی نخبگان باشد و ساماندهی امور نرم افزاری کشور چه در بعد تقنین و چه نظارت با تدبیر صحیح منابع کشور همراه شود که امام علی (ع) فرمود «تدبیر نیکو سرمایه اندک را بالندگی می بخشد و مدیریت نادرست سرمایه هنگفت را به باد می‌دهد».

وی با بیان اینکه این سیر تکاملی ادامه خواهد یافت خطاب به رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: سفارش سال گذشته آن مقام معزز در باب تنقیح قوانین، بحمدالله سامان یافت و تشکیلاتی در مجلس برای این موضوع ایجاد شد و قانون آن نیز به تصویب رسید.

بر اجرای درست و به موقع قانون مصریم

رئیس مجلس روحیه غالب مجلس را پرهیز از نزاع‌های وقت گیر یا سخنان بی‌پایه و لاینفع توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: در عوض با تدوین اولویت‌های تقنینی و نظارتی هر کمیسیون، عملا مجلس در سال جاری دارای برنامه مدون در جهت حل مسائل اساسی مردم است.

وی در عین حال یادآور شد: البته به همان میزان که در بررسی همه جانبه لوایح و طرح‌ها با همراهی نخبگان دولتی و غیردولتی، صبور هستیم بر اجرای درست و به موقع قانون مصریم که توسعه کشور به معنای واقعی با قانون تحقق می پذیرد.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از گزارش خود با اعلام اینکه مجلس، فرهنگ اسلامی و انقلابی و گسترش مظاهر و بواطن آن را در امور دیوانی و مدنی، عامل آراستگی جامعه و نشاط و ابتهاج روحی آحاد ملت می‌داند یادآور شد: در این دو سال تلاش شد در بودجه فرهنگی به خصوص قلمرو دین، تفاوت معناداری حاصل شود و مجلس از غفلت دستگاه‌های مسئول در این باب گذشت و تلاش کرد که دیانت و فرهنگ زیربنای ملک داری است و توسعه کشور در چنین نظم معنوی صورت می پذیرد.

وی در همین راستا گفت: اخیرا نیز مسئولین مربوطه به مجلس طلبیده شدند تا اراده نمایندگان را در تحقق قوانین نظام بخش فرهنگ دینی کشور دریافت نمایند.

لاریجانی در ادامه اظهار داشت: دیده بانی مجلس در مسائل حساس خارجی و امنیت ملی آن هم در دیپلماسی هزار و یک شب گونه عصر بلاتکلیفی و اضطراب مدیریت استکباری، دقیق و به موقع در مسائل سیاسی، امنیتی داخلی که متاسفانه در سال گذشته و پس از انتخابات با مظاهر فتنه انگیز آن مواجه شدیم، قاطع و روشن بوده و چه در بیانیه های جمعی مجلس و چه سخنرانی ها، اراده نمایندگان ملت در صیانت از حقوق ملی ظهور یافت.

وی در ادامه با سپاسگزاری از بیانات رهبر معظم انقلاب در سالگرد رحلت پیشوای بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) یادآور شد: این بیانات ویژگی های اصلی صراط مستقیم انقلاب را تبیین نمود.

لاریجانی تصریح کرد: همه علاقه مندان به انقلاب، راه رستگاری انقلابی را یافته اند و دیگر ملت فرصت به فتنه گران داخلی و خارجی نمی دهد تا با سیاست دربهای چرخان، بازی مزورانه با حقوق ملت و نظام اسلامی نمایند.

وی خطاب به فتنه گران متذکر شد: بدانند که این مرکبی راهوار نیست که با آن به سوی عاقبتی نیک کوچ نمایند.

وی افزود: به همین جهت بر بام کتابخانه مجلس که از منشورات کثیره برخوردار است نوشته اند که هر که به تاریخ خود پشت کند، به راه نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس به خاطر حضور منظم و مسئولانه آنان در مجلس و پیگیری امور کشور تشکر و قدردانی کرد.

وی در پایان یاد حجت الاسلام "محمدرضا فاکر" نماینده مردم مشهد و "محمدعلی حیاتی" نماینده مردم لامرد و مهر را که در دیدار سال گذشته نمایندگان مجلس هشتم با رهبر معظم انقلاب حضور داشتند و امسال بر جوار الهی آرمیده اند را گرامیداشت و از مقام معظم رهبری برای علو درجات ارواح مطهر آنان دعای خیر طلب کرد.