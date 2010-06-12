2.3 میلیارد سهم ترجیحی در سبد کارگران/ قطار سهام عدالت متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح واگذاری سهام ترجیحی و سهام عدالت به کارگران بنگاهها و واحدهای تولیدی طی سالهای گذشته در حالی مطرح شده است که تاکنون در زمینه واگذاری سهام عدالت به این قشر حدود 7.5 میلیون نفری، اقدام عملی صورت نگرفته است.

2 میلیارد سهم ترجیحی کارگری واگذار شد

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه در بخش واگذاری سهام ترجیحی به کارگران واحدهای مختلف تولیدی، بررسی عملکرد حاکی از واگذاری بیش از 2 میلیارد سهم دارد ولی در بخش مربوط به واگذاری سهام عدالت حتی یک سهم نیز به کارگران واگذار نشده است هرچند وزیر اقتصاد طی اظهار نظری از برنامه ریزی دولت برای واگذاری سهام عدالت به گروههای کارگری خبر داده و تاکید کرده بود که در بخش واگذاری ها به کارگران، سهام ترجیحی در حال انجام است.

برنامه واگذاری سهام عدالت به کارگران که از ابتدا طرح توسط دولت به صورت دوره ای و واگذاری از دهکهای پائین مانند کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی آغاز شده بود در نهایت به کارگران رسید هرچند نمایندگان کارگری در گوشه و کنار اعتراضاتی را نسبت به اینکه چرا کارگران باید آخر همه سهام بگیرند را مطرح کردند.

کارگران در صف سهام عدالت آخر شدند

خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد که این وزارتخانه در راستای تقویت وضعیت واگذاری سهام ترجیحی به کارگران، طرح بهبود روش واگذاری سهام به کارگران را در قالب منشور کاری وزارت کار اجرا خواهد کرد.

بررسی وضعیت آخرین واگذاری های سهام ترجیحی به کارگران نیز نشان می دهد طی سال گذشته، 2 میلیارد و 344 میلیون و 930 هزار و 609 سهم متعلق به 24 واحد تولیدی به کارگران واگذار شده است.

اجرای طرح بهبود واگذاری سهام عدالت

همچنین ارزش سهام واگذار شده به 85 هزار و 322 نفر کارگر نیز 2 هزار و 867 میلیارد و 788 میلیون ریال بوده که این میزان سهام نشان دهنده رشد 32 درصدی واگذاری سهام کارگران است.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر، ضمن انتقاد از اینکه در واگذاری سهام عدالت کارگران کندی و تعلل زیادی صورت گرفته است، گفت: با توجه به اینکه از سوی سازمان خصوصی سازی تعدادی فرم سهام عدالت برای توزیع بین کارگران واگذار شده بود، ولی برای واگذاری هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

توزیع فرم سهام عدالت از خانه کارگر پس گرفته شد

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با واگذاری بخشی از فرمهای مربوط به سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی به خانه کارگر، توزیعی نیز در این زمینه بین کارگران انجام شده بود ولی با مخالفت کانون عالی شوراهای اسلامی، هم اکنون توزیع فرمها متوقف شد.

دهقان کیا با بیان اینکه کانون عالی شوراهای اسلامی کار با واگذاری فرمهای سهام عدالت از سوی احزاب و نهادهای سیاسی مخالف است، افزود: بنابراین قرار شد کار از طریق کانون عالی شوراها و با هماهنگی در استانها پیگیری شود. سازمان خصوصی سازی نیز قول داده بود تا اول تیرماه سالجاری فرمهای مربوط به سهام عدالت کارگران را در اختیار ما قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر توزیع فرمهای سهام عدالت از سوی خانه کارگر در بین کارگران ساختمانی صورت گرفت، گفت: به این ترتیب کارگران فعال در کارخانجات نتوانستند به فرمهای سهام عدالت دسترسی داشته باشند.

شناسایی حدود 549 هزار کارگر فاقد مسکن

این مقام مسئول کارگری آمار کارگرانی که هم اکنون دارای بیمه هستند و در آمارهای رسمی اشتغال قرار می گیرند را 7.2 میلیون تا 7.5 میلیون کارگر اعلام کرد و افزود: به دلیل نوسانات پروژه های مختلف کشور و تغییر در وضعیت بنگاههای تولیدی و صنعتی، تعداد کارگران نیز دچار افزایش و کاهش می شود.

در مورد اجرای طرح تامین مسکن کارگران نیز آخرین آمار رسمی وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی 548 هزار و 862 کارگر فاقد مسکن حکایت دارد.

ساخت 291 هزار واحد مسکونی کارگری

از طریق اقدامات بعمل آمده در بخش تامین مسکن کارگری نیز برای ساخت 291 هزار و 50 واحد مسکونی، 2 هزار و 440 هکتار زمین اختصاص یافت.

هم اکنون نیز کار ساخت 291 هزار و 50 واحد مسکونی در قالب 622 پروژه مسکونی کارگران آغاز شده است.