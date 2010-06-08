به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با حضور علمای بحرین اظهار داشت: ما با زبان قرآن کریم بدون هیچ گونه حساسیتی می‌توانیم با تمام عالم سخن بگوئیم.



وی ادامه داد: اگر از مجرای قرآن وارد گفتگو با عالم اسلام شویم، مکتب اهل بیت(ع) به یک مذهب غالب و قوی در جهان اسلام تبدیل و کسانی که حقیقت این مکتب را درک نکرده‌اند، از این مجرا با این مکتب آشنا می‌شوند.



مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از همه مسلمانان جهان خواست که علاوه بر توجه ظاهری به قرآن کریم، به مفاهیم این کتاب آسمانی نیز عمل کنند و در این زمینه گفت: استخراج مبانی علوم انسانی از مبانی قرآن کریم از تاکیدات مقام معظم رهبری است، باید جوانان و دانشجویان را از طریق مبانی قرآن کریم در برابر علوم غربی مصون بداریم، متاسفانه هنوز در برخی دانشگاه‌های ما مبانی و نظرات غربی تدریس می‌شود.



یوسفی مقدم ادامه داد: اگر قرآن کریم را از نظر سیاسی، حقوقی، تربیتی و رشته‌های دیگر تفسیر و آنها را موضوع بندی کنیم مبانی و مسائل علمی زیادی از آن استخراج خواهد شد و وظیفه پیروان مکتب اهل بیت(ع) در این زمینه سنگین‌تر است.



وی اظهار داشت: امروز شرایط جهان با گذشته تفاوت پیدا کرده و استعمار از طریق جنگ نرم دنبال متزلزل کردن عقاید جوانان ما است و سعی دارند تا مبانی غیرشرعی را در اذهان جوانان ما جای دهند و این خطرناک‌تر از حمله نظامی است.



یوسفی مقدم ادامه داد: علمای اسلام عموما و پیروان مکتب اهل بیت(ع) بالاخص باید در این شرایط احساس کنند که برای هدایت و ارشاد مردم رسالت سنگینی بر دوش دارند.



وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم تصریح کرد: این مرکز در یک فضایی کاملا علمی و فکری به فعالیت‌های قرآنی مشغول است و تاکنون در حوزه تفسیر، دایره‌المعارف، موضوع بندی و پاسخ به شبهات قرآنی فعالیت‌های چشمگیری را انجام داده است.



یوسفی مقدم گفت: باید بستر مناسبی برای همکاری میان مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم و مراکز علمی بحرین فراهم شود.هیئت بحرینی متشکل از رئیس مجلس علمای بحرین، عضو جمعیت التوعیه، عضو مجلس علمای بحرین و مدیر حوزه علمیه تخصصی اطهار گزارشی از فعالیت‌های خود و همچنین چگونگی ارتباط و تعامل با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه کردند.

