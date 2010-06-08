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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۴۰

یوسفی مقدم:

باید بدون تعصب اندیشه‌های اهل بیت(ع) را ترویج دهیم

باید بدون تعصب اندیشه‌های اهل بیت(ع) را ترویج دهیم

قم - خبرگزاری مهر: مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم گفت: باید بدون حساسیت و تعصب، اندیشه اهل بیت(ع) و قرآن کریم را ترویج کنیم و اگر این اندیشه‌ها به خوبی ترویج شود، جویندگان حقیقت جذب این مکتب خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با حضور علمای بحرین اظهار داشت: ما با زبان قرآن کریم بدون هیچ گونه حساسیتی می‌توانیم با تمام عالم سخن بگوئیم.

وی ادامه داد: اگر از مجرای قرآن وارد گفتگو با عالم اسلام شویم، مکتب اهل بیت(ع) به یک مذهب غالب و قوی در جهان اسلام تبدیل و کسانی که حقیقت این مکتب را درک نکرده‌اند، از این مجرا با این مکتب آشنا می‌شوند.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از همه مسلمانان جهان خواست که علاوه بر توجه ظاهری به قرآن کریم، به مفاهیم این کتاب آسمانی نیز عمل کنند و در این زمینه گفت: استخراج مبانی علوم انسانی از مبانی قرآن کریم از تاکیدات مقام معظم رهبری است، باید جوانان و دانشجویان را از طریق مبانی قرآن کریم در برابر علوم غربی مصون بداریم، متاسفانه هنوز در برخی دانشگاه‌های ما مبانی و نظرات غربی تدریس می‌شود.

یوسفی مقدم ادامه داد: اگر قرآن کریم را از نظر سیاسی، حقوقی، تربیتی و رشته‌های دیگر تفسیر و آنها را موضوع بندی کنیم مبانی و مسائل علمی زیادی از آن استخراج خواهد شد و وظیفه پیروان مکتب اهل بیت(ع) در این زمینه سنگین‌تر است.

وی اظهار داشت: امروز شرایط جهان با گذشته تفاوت پیدا کرده و استعمار از طریق جنگ نرم دنبال متزلزل کردن عقاید جوانان ما است و سعی دارند تا مبانی غیرشرعی را در اذهان جوانان ما جای دهند و این خطرناک‌تر از حمله نظامی است.

یوسفی مقدم ادامه داد: علمای اسلام عموما و پیروان مکتب اهل بیت(ع) بالاخص باید در این شرایط احساس کنند که برای هدایت و ارشاد مردم رسالت سنگینی بر دوش دارند.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم تصریح کرد: این مرکز در یک فضایی کاملا علمی و فکری به فعالیت‌های قرآنی مشغول است و تاکنون در حوزه تفسیر، دایره‌المعارف، موضوع بندی و پاسخ به شبهات قرآنی فعالیت‌های چشمگیری را انجام داده است.

یوسفی مقدم گفت: باید بستر مناسبی برای همکاری میان مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم و مراکز علمی بحرین فراهم شود.هیئت بحرینی متشکل از رئیس مجلس علمای بحرین، عضو جمعیت التوعیه، عضو مجلس علمای بحرین و مدیر حوزه علمیه تخصصی اطهار گزارشی از فعالیت‌های خود و همچنین چگونگی ارتباط و تعامل با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه کردند.
 

کد مطلب 1097389

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