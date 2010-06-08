رئیس کمیته انضباطی از هیئت فوتبال کیش بازدید کرد

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی شریفی که به نمایندگی از فدراسیون فوتبال و به منظور سر و سامان دادن به وضعیت کمیته انضباطی جزیره کیش راهی جنوب کشورشده است ، عصر سه شنبه ضمن دیدار با رئیس و اعضای هیئت فوتبال جزیره کیش، در جریان فعالیت ها و برنامه های این هیئت قرار گرفت .

دراین دیدار محمود پازوکی گزارشی از فعالیت ها و عملکرد هیئت فوتبال کیش را ارائه کرد . قرار است شریفی روزچهارشنبه در دیدار با عبدالرضا میرشفیعی مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش درخصوص رشد و ارتقاء فوتبال در جزیره کیش و سرمایه گذاری بیشتر بر روی تیم های تحت پوشش این جزیره گفتگو کند.

قرار است همچنین طی نشستی که روز پنج شنبه درمحل هیئت فوتبال کیش برگزارخواهد شد، اعضای جدید کمیته انضباطی هیئت فوتبال کیش از سوی شریفی معرفی شوند.

جزیره کیش درحال حاضر تیم آریان گستر کیش را در رقابت های لیگ دسته دوم و دو تیم را در رقابت های لیگ سه تحت پوشش دارد.