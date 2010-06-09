آلودگی 10 برابر حد مجاز نفس بوشهر را گرفت/ دما 35 درجه و شرجی 75 درصد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، این مشکل که دیگر تبدیل به بحران شده آسایش را از شماری از هموطنان گرفته و بسیاری از آنها را مرز مهاجرت به شهرهای دیگر پیش برده است.

سال گذشته در آلودگی هوای تهران که در امتداد آلودگی شهرهای غربی و جنوبی ایران رخ داده بود، با افزایش آلودگی هوا تعطیل و مردم به ماندن در خانه توصیه شدند اما تصور اینکه چنان آلودگی با شرجی 75 درصد و گرمایی که امروز 30 درجه است و تا 50 درجه قابل افزایش است، آمیخته شود واقعا نفس انسان را حبس می کند، تازه این را باید به اجبار برای انجام امور روزانه مانند رفتن به مدرسه، سرکار، دانشگاه و ... افزود.

به رغم آلودگی 10 برابر حد مجاز بوشهر تعطیل نشد

پدیده نوظهور ریزگرده یا همان گرد و خاک از ابتدای صبح امروز سه شنبه باز استان بوشهر را در برگرفته و پیش بینی می شود تا دو روز آینده مهمان مردم این استان باشد اما به رغم هشدار مراکز و مسئولان بهداشتی، همچنان خبری از اعلام تعطیلی نیست.

صرف نظر از دلایل وجود این پدیده که به کرات عنوان شده است اما شرایط موجود در کنار گرمای طاقت فرسا و شرجی بالا در استان بوشهر زندگی را بر مردم این استان تلخ تر از گذشته کرده است.

هوای 30 درجه، شرجی 75 درصد و گردو خاکهای که همچون باران بر سر مردم این شهر در حال باریدن است تردد و رفت و آمد را در این شهر بسیار کاهش داده به گونه ای که مردم جهت فرار از این پدیده به منازل خود پناه برده اند.

آلودگی هوای در بوشهر 10 برابر حد مجاز است

در همین خصوص مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر گفت: آلودگی هوای امروز بوشهر 10 برابر حد مجاز است.

بهروز اتابک زاده با بیان این که میزان گردو خاک در حال کاهش است، افزود: میزان آلودگی هوای بوشهر اکنون 2500 میکروگرم بر متر مکعب است این در حالی که این میزان آلودگی در ساعت ها اولیه صبح که اندازه گیری شد حدود 2800 میکرو گرم بر متر مکعب بود.

وی اظهار داشت: میزان آلودگی آب و هوای استان بوشهر به دلیل این پدیده در استان بوشهر بسیار نگران کننده است که درخواست ما از مردم این است که کمتر در محلهای روباز تردد کنند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان که وضعیت موجود بهبود پیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به مسیر باد که از شمال به شرق است پیش بینی می کنیم وضعیت موجود در ساعت های آینده بهتر شود.

منشاء گرد و خاک امروز بوشهر عراق است

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر گفت: گرد و خاک امروز استان بوشهر از کشور عراق وارد کشورمان شده اند.

مسعود دهملایی افزود: پیش بینی ما این است تا عصر امروز میزان گردوخاک در استان بوشهر کاهش یابد و وضعیت موجود بهبود یابد.

وی اظهار داشت: مسیر وزش باید گونه ای است که موجب تغییر و حرکت این پدیده به سمت شرق کشور خواهد شد.

تکرار داستان همیشگی گرد و خاک و لغو پروازهای بوشهر

پدیده گرد و خاک امروز بوشهر همانند دیگر ادوار که در استان بوشهر حاکم می شود موجب لغو پروازهای فرودگان این شهر شد تا داستان همیشگی گردوخاک و لغو پروازهای بوشهر تکرار شود.

در همین خصوص مدیرکل فرودگاه‌ های استان بوشهر به مهر گفت: پروازهای امروز مسیر تهران به بوشهر که قرار بود از ساعت 6 صبح انجام شود به دلیل بدی آب و هوا انجام نشد و متعاقب آن پرواز ساعت 8 صبح بوشهر- تهران نیز لغو شد.

حمیدرضا سیدی افزود: هم اکنون سطح دید در آسمان استان هزار متر است و از آنجا که سطح دید برای انجام پرواز باید دو تا دو هزار و 400 متر باشد، تاکنون پروازی در فرودگاه های استان انجام نشده است .

وی با بیان این که با بهبود شرایط موجود امیدواریم پرواز های امروز در ساعت های دیگر انجام شود، اظهار داشت: امروز علاوه بر پرواز بوشهر- تهران و بلعکس، در مسیر مشهد - بوشهر و بلعکس نیز که مقرر بوده راس ساعت 10 انجام شود هنوز پرواز نکرده است.

بیماران قلبی و تنفسی بوشهر از منزل خارج نشوند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز به مهر گفت: با توجه به شرایط موجود وضعیت گرد و خاک معلق در هوا بیماران قلبی، تنفسی و عروقی سعی کنند از منزل بیرون نیایند.

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان افزود: کسانی که دچار حساسیت های راه های تنفسی و به طور مشخص بیماری آسم و بیماری های مزمن ریه که در اثر مصرف سیگار، قلیان و مواد تنباکویی ایجاد می شود، بهتر است در این روزها از منزل خارج نشوند.

وی اظهار داشت: افراد عادی نیز تا حد امکان در فضای باز کمتر رفت و آمد کنند و اگر ضرورت حضور آنان نیز در فضای آزاد هست از وسایل حفاظت تنفسی مثل ماسک استفاده کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: افرادی که ناچار به خروج از منزل هستند بهتر است از ماسکهای مخصوص N95 که در داروخانه ها موجود بوده استفاده کنند و در صورتی که این نوع ماسک در دسترس نبود از ماسکهای معمولی و یا حداقل از پارچه خیس استفاده کنند .