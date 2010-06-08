ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حامد عاملی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان اظهار داشت: این ستاد در راستای تحقق مطلوب طرح مقوله هدفمند کردن یارانه ها در اردبیل تشکیل شده است.

وی افزود: دولت با دقت تمام و تدابیر ویژه وارد مقوله هدفمند کردن یارانه ها شده و به لحاظ اهمیت ویژه آن، این مهم باید در استان اردبیل نیز با هم اندیشی قوی و مد نظر قراردادن بسته های اعلامی دولت عملیاتی شود.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع با آسیب شناسی لازم، ایده های خود را برای تحقق هر چه مناسب این طرح در استان ارایه کنند.

وی تصریح کرد: با هم دلی و هم فکری قوی می توانیم طرح هدفمند سازی یارانه ها را به بهترین شکل ممکن دراستان محقق نماییم تا آسیبی متوجه صنایع و حوزه تولید نشود.

عاملی در پایان از افتتاح طرحها و پروژه های متعدد اقتصادی در هفته دولت سال جاری خبر داد و ابراز داشت: با بهره برداری از این طرحها فرصتهای شغلی جدیدی در منطقه فراهم خواهد شد.