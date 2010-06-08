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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان اردبیل تشکیل شد

ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان اردبیل تشکیل شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل از تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه ها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حامد عاملی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان اظهار داشت: این ستاد در راستای تحقق مطلوب طرح مقوله هدفمند کردن یارانه ها در اردبیل تشکیل شده است.

وی افزود: دولت با دقت تمام و تدابیر ویژه وارد مقوله هدفمند کردن یارانه ها شده و به لحاظ اهمیت ویژه آن، این مهم باید در استان اردبیل نیز با هم اندیشی قوی و مد نظر قراردادن بسته های اعلامی دولت عملیاتی شود.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع با آسیب شناسی لازم، ایده های خود را برای تحقق هر چه مناسب این طرح در استان ارایه کنند.

وی تصریح کرد: با هم دلی و هم فکری قوی می توانیم طرح هدفمند سازی یارانه ها را به بهترین شکل ممکن دراستان محقق نماییم تا آسیبی متوجه  صنایع و حوزه تولید نشود.

عاملی در پایان از افتتاح طرحها و پروژه های متعدد اقتصادی در هفته دولت سال جاری خبر داد و ابراز داشت: با بهره برداری از این طرحها فرصتهای شغلی جدیدی در منطقه فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1097417

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    نظرات

    • علی تقی پور IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
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      بسته معیشتی همان کا لا برگ برای من نریختن

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