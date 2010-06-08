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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

احضار سفیر سوئیس در تهران در اعتراض به ربایش امیری توسط آمریکا

احضار سفیر سوئیس در تهران در اعتراض به ربایش امیری توسط آمریکا

در پی انتشار اسنادی که موید ربایش شهرام امیری شهروند جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان سیا و انتقال نامبرده به آمریکا است ، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا توسط مدیر کل آمریکای شمالی و مرکزی وزارت امورخارجه کشورمان احضار و اعتراض جمهوری اسلامی ایران به نامبرده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت امورخارجه با تاکید بر اینکه مسئولیت حفظ جان و سلامتی آقای امیری به عهده دولت آمریکا است اقدام به ربایش این شهروند ایرانی را مغایر با قواعد مسلم حقوق بین الملل، حقوق بشر و تعهدات معاهداتی ایالات متحده آمریکا دانست و خواهان فراهم شدن امکان بازگشت فوری و بدون قید و شرط امیری به جمهوری اسلامی ایران شد.

همچنین اسناد موید ربایش شهرام امیری و یادداشت اعتراض به طرف سوئیسی ارائه شد.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای ناپدید شدن علیرضا عسگری و شهرام امیری معتقد بود که هر دو این افراد از سوی آمریکا ربوده شده اند و اسناد اخیر ربایش امیری از سوی آمریکا را به اثبات رساند.

کد مطلب 1097425

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