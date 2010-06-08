احضار سفیر سوئیس در تهران در اعتراض به ربایش امیری توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت امورخارجه با تاکید بر اینکه مسئولیت حفظ جان و سلامتی آقای امیری به عهده دولت آمریکا است اقدام به ربایش این شهروند ایرانی را مغایر با قواعد مسلم حقوق بین الملل، حقوق بشر و تعهدات معاهداتی ایالات متحده آمریکا دانست و خواهان فراهم شدن امکان بازگشت فوری و بدون قید و شرط امیری به جمهوری اسلامی ایران شد.

همچنین اسناد موید ربایش شهرام امیری و یادداشت اعتراض به طرف سوئیسی ارائه شد.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای ناپدید شدن علیرضا عسگری و شهرام امیری معتقد بود که هر دو این افراد از سوی آمریکا ربوده شده اند و اسناد اخیر ربایش امیری از سوی آمریکا را به اثبات رساند.