قلعه دختر و قلعه اردشیر آینده اقتصادی کرمان را متحول می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد سام عصر سه شنبه در بازدید از قلعه دختر و قلعه اردشیر کرمان گفت: قلعه های تاریخی شهر کرمان از پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر برخوردارند و در صورت ساماندهی این قلعه ها آینده اقتصادی شهر کرمان تامین می شود.

وی افزود: فاز اول ساماندهی این قلعه ها انجام شده است و بزودی فاز دوم طرح نیز آغاز می شود.

سام تصریح کرد: احیاء این مناطق موجب ایجاد یک نقطه طلایی در کرمان می شود و مسئولان شهرداری و شورای شهر کرمان مصمم به اجرای این طرح هستند.

وی از پیشرفت تملک زمین های اطراف این قلعه ها ابراز رضایت کرد و گفت: با برنامه ریزی انجام شده بزودی شاهد تحول در عرصه گردشگری کرمان خواهیم بود.

وی گفت: استان و شهر کرمان سرشار از مکانهای تاریخی است و مسئولان باید با شناسایی آنها نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کنند.

