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۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۷

یک عضو شورای شهر کرمان:

قلعه دختر و قلعه اردشیر آینده اقتصادی کرمان را متحول می کنند

قلعه دختر و قلعه اردشیر آینده اقتصادی کرمان را متحول می کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر کرمان با اشاره به پتانسیل بالای گردشگری قلعه دختر و قلعه اردشیر کرمان گفت: با اجرای طرحهای ساماندهی قلعه های کرمان این مکانها آینده اقتصادی کرمان را تامین می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد سام عصر سه شنبه در بازدید از قلعه دختر و قلعه اردشیر کرمان گفت: قلعه های تاریخی شهر کرمان از پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر برخوردارند و در صورت ساماندهی این قلعه ها آینده اقتصادی شهر کرمان تامین می شود.

وی افزود: فاز اول ساماندهی این قلعه ها انجام شده است و بزودی فاز دوم طرح نیز آغاز می شود.

سام تصریح کرد: احیاء این مناطق موجب ایجاد یک نقطه طلایی در کرمان می شود و مسئولان شهرداری و شورای شهر کرمان مصمم به اجرای این طرح هستند.

وی از پیشرفت تملک زمین های اطراف این قلعه ها ابراز رضایت کرد و گفت: با برنامه ریزی انجام شده بزودی شاهد تحول در عرصه گردشگری کرمان خواهیم بود.

وی گفت: استان و شهر کرمان سرشار از مکانهای تاریخی است و مسئولان باید با شناسایی آنها نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کنند.
 

کد مطلب 1097426

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