رایزنی علاوی با حکیم / تاکید بر تسریع در تشکیل دولت جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات عراق، "عمار حکیم " و"ایاد علاوی" در این دیدار که در دفتر رئیس ائتلاف ملی عراق انجام شد، آخرین رخدادهای عراق و چگونگی تشکیل دولت و موانع پیش رو را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

عمار حکیم پس از این دیدار تاکید کرد : گفتگوها باید شفاف وصریح و هدف آن ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر میان ائتلافهای دولت قانون، ملی، العراقیه، کردستان و دیگر فهرستهای یپروز باشد.



رئیس ائتلاف ملی تصریح کرد : عزم جدی برای برگزاری اولین نشست پارلمان و سرعت بخشیدن به تشکیل دولت وجود دارد.



علاوی نیز دیدارش با حکیم را درادامه رایزنی ها با مجلس اعلا دانست و ادعا کرد دیدگاههای طرفین به ویژه درباره تشکیل دولت به هم نزدیک است.



وی خاطرنشان کرد دیدارش حاوی مطالب مهم درباره آرامش اوضاع و مقدمات تشکیل دولت بوده است.



رئیس فهرست العراقیه با پافشاری مجدد بر مواضع سابق خود و آنچه حق العراقیه برای تشکیل دولت می خواند، دیدارش با حکیم را صریح و شفاف توصیف کرد و نقش ائتلاف ملی در روند سیاسی ارج نهاد.