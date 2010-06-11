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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

حاج یوسف زاده در گفتگو با مهر:

برای رسیدن به موفقیت نباید از شکست وحشت داشت

برای رسیدن به موفقیت نباید از شکست وحشت داشت

سرمربی تیم ملی جودو گفت: تیم ملی برای رسیدن به گذشته خوب خود به زمان نیاز دارد و در راه تحقق این هدف نباید از شکست در رقابت های مهم بین المللی وحشت داشته باشیم.

محمد رضا حاج یوسف زاده بعد از بازگشت از مادرید ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: جام جهانی اسپانیا با حضور برخی از جودوکاران تراز اول دنیا در سطح فنی مطلوبی برگزار شد و نتایجی هم که توسط ملی پوشان کشورمان به دست آمد در نوع خود در خور توجه بود.

وی ادامه داد: حامد ملک محمدی بعد از پشت سر گذاشتن دوران طولانی مصدومیت و دوری دوساله از تاتامی در یک میدان بزرگ عملکرد قابل قبولی داشت ، محجوب هم جوان است و با طلای جوانان آسیا مردانه جنگید ولی از معلومات انتظار بیشتری داشتیم.

سرمربی تیم ملی در مورد ناکامی دوباره جودو گفت: باید به این جوانان فرصت دهیم تا شخصیت قهرمانی خود را بازیابند، در زمان ریاست محمد درخشان تیم ملی سال ها در میادین مختلف شرکت کرد و شکست خورد تا تجربه بین المللی کسب کرد و شخصیت قهرمانی به خود گرفت.

حاج یوسف زاده افزود: جودوی فعلی ما نیاز به همان برنامه اوایل مدیریت درخشان را دارد. باید مراحل کاشت ، داشت و مراقبت را اجرا کنیم تا از دسترنج خود برداشت کنیم. بدون ترس از باخت در رقابت های بزرگ دنیا حضوری دائمی داشته باشیم و همگام با جودوی روز، جوانان با آتیه خود را به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تونس پنج جودوکار ما شرکت داشتند که برخی از آنها 30 ثانیه هم دوام نیاوردند. در مادرید مبارزات خوبی به نمایش گذاشتیم ، جودوکاران ما در چنین مسابقاتی باید شرکت کنند تا خود را پیدا کرده و از این شرایط خارج شوند. ملک محمدی نفر پنجم المپیک را شکست داد. این میسر نمی شود مگر با حضور در این میادین و کمپ های تمرینی.

کد مطلب 1097471

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