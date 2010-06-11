برای رسیدن به موفقیت نباید از شکست وحشت داشت

محمد رضا حاج یوسف زاده بعد از بازگشت از مادرید ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: جام جهانی اسپانیا با حضور برخی از جودوکاران تراز اول دنیا در سطح فنی مطلوبی برگزار شد و نتایجی هم که توسط ملی پوشان کشورمان به دست آمد در نوع خود در خور توجه بود.

وی ادامه داد: حامد ملک محمدی بعد از پشت سر گذاشتن دوران طولانی مصدومیت و دوری دوساله از تاتامی در یک میدان بزرگ عملکرد قابل قبولی داشت ، محجوب هم جوان است و با طلای جوانان آسیا مردانه جنگید ولی از معلومات انتظار بیشتری داشتیم.

سرمربی تیم ملی در مورد ناکامی دوباره جودو گفت: باید به این جوانان فرصت دهیم تا شخصیت قهرمانی خود را بازیابند، در زمان ریاست محمد درخشان تیم ملی سال ها در میادین مختلف شرکت کرد و شکست خورد تا تجربه بین المللی کسب کرد و شخصیت قهرمانی به خود گرفت.

حاج یوسف زاده افزود: جودوی فعلی ما نیاز به همان برنامه اوایل مدیریت درخشان را دارد. باید مراحل کاشت ، داشت و مراقبت را اجرا کنیم تا از دسترنج خود برداشت کنیم. بدون ترس از باخت در رقابت های بزرگ دنیا حضوری دائمی داشته باشیم و همگام با جودوی روز، جوانان با آتیه خود را به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تونس پنج جودوکار ما شرکت داشتند که برخی از آنها 30 ثانیه هم دوام نیاوردند. در مادرید مبارزات خوبی به نمایش گذاشتیم ، جودوکاران ما در چنین مسابقاتی باید شرکت کنند تا خود را پیدا کرده و از این شرایط خارج شوند. ملک محمدی نفر پنجم المپیک را شکست داد. این میسر نمی شود مگر با حضور در این میادین و کمپ های تمرینی.