محمدرضا یزدانی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما امسال برگزاری رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی را در برنامه خود داشتیم اما پس از جلسه با کادر فنی تیمهای ملی کشتی آنها اعلام کردند می خواهند به برخی کشتی گیران سرشناس خود نظیر مهدی تقوی و حمید سوریان میدان نداده و یا به یک وزن بالاتر بروند.

وی ادامه داد: استدلال کادر فنی تیمهای ملی این بود که با توجه به اینکه کشتی گیران باید برای آمادگی هرچه بیشتر جهت شرکت در رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی درچند تورنمنت بین المللی شرکت کنند نمی توانند برای حضور در رقابتهای جهانی چندین بار در طول سال وزن کم کنند و از این نظر دچار مشکل می شوند.

یزدانی خرم تصریح کرد: ما هم پس از شنیدن استدلال کادر فنی تیمهای ملی به این نتیجه رسیدیم که مسابقه انتخابی برگزار نشود زیرا این حق مردم است که چهره های سرشناس خود را در مسابقات داخلی ببینند زیرا امکان دیدن مبارزات کامل این کشتی گیران در رقابتهای خارجی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به برنامه بسیار فشرده ای که پیش رو داریم و باید در دو رقابت جهانی و بازیهایی آسیایی شرکت کنیم با این تصمیم کادر فنی موافقت کردیم ولی مطمئنا از سال بعد رقابتهای انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد.

یزدانی خرم با بیان اینکه برخی منتقدان خود مسابقه انتخابی اعتقادی نداشته اند اظهارداشت: بالطبع هیئت های کشتی که نفرات مدعی دارند می توانند به فدراسیون معرفی کنند تا کادر فنی کارنامه آنها را بررسی کرده و عملکردشان در اردوها توسط مربیان تیم ملی بررسی شود.



وی در مورد برخی انتقادات صورت گرفته در زمینه مسابقات انتخابی به خبرنگار مهر گفت: منتقدان باید بدانند که صنعتکاران به عنوان یکی از پیشکسوتان ارزشمند کشتی کشور مسئول امور فنی است و اگر نظری دارند می‌توانند در یک جمع صمیمانه مطرح کرده و بدور از برخی مسائل حاشیه ای ما نیز از نظرات آنها بهره می گیریم زیرا ایشان معتقدند که در مسابقات انتخابی جوانان باید با بزرگان روبرو شده و حلقه مفقوده بین تیمهای ملی نیز پرشود بنابراین رقابتهای انتخابی سال آینده را با حضور تمامی ستاره ها برگزار خواهیم کرد.

یزدانی خرم در مورد کارهای علمی در کشتی کشور افزود: کار عملی در کشتی شروع شده و به نظر من چارچوب کار علمی در ورزش ماساژ، آنالیز، تغذیه و بدنسازی است. ما در حال حاضر از نظر متخصصان در این زمینه ها کمبود داریم که البته قدمهایی در این زمینه توسط انستیتو کشتی انجام شده است و خوشبختانه از ثمرات کار علمی در کشتی این است که ما امروز دیگر در تیمهای ملی شاهد دوپینگ نیستیم زیرا با حضور یک پزشک تغذیه کارآمد ورزشکاران بخوبی تغذیه شده و مشکلی پیدا نمی کنند.

وی در مورد برخی انتقادات در مورد اینکه کارنامه مدیریت وی در کشتی کارآمد نبوده است تصریح کرد: فدراسیون کشتی در سال های 87 و 88 جزء شش فدراسیون برتر بوده است و در گزارش عملکرد 9 ماهه ریاست سازمان به رئیس جمهور نیز ما به عنوان مدال آورترین انتخاب شده ایم این گزارشی است که سازمان تربیت بدنی داده است. به هرحال این گزارشها نشان می دهد ما کارنامه خوبی داشته ایم.

یزدانی خرم در ادامه با اشاره به اینکه فدراسیون با مشکلات زیادی روبرو است و فعالیت آن به اندازه پنج فدراسیون است ادامه داد: متاسفانه وقتی تیم ملی کشتی فرنگی با نفرات دوم خود چهارم آسیا می‌شود همه شروع به انتقاد می کنند زیرا همه دچار نتیجه گرایی شده اند و از طرفی ما فقط شش تیم ملی داریم. تعداد نفرات کادر فنی ما هم محدود می باشند و ما نمی توانیم از همه استفاده کنیم.



وی در مورد بلاتکلیف بودن برخی از هیئت های کشتی تاکید کرد: ما تاکید داریم که باید احترام جانبازان و ایثارگران را حفظ کنیم به همین دلیل باید این روسا حفظ شوند و از افراد قوی در کنار آنها استفاده شود و در کنار آن با برخی استانها به تفاهم رسیده ایم و بزودی انتخابات ریاست هیئت های آنها برگزار می شود.

یزدانی خرم در مورد اختلافات با کمیته ملی المپیک تصریح کرد: من به شخصه با علی آبادی دوستم هستم اما مشکل ما در کار است آنها برای گوانگژو و 5 سال آینده از ما برنامه خواستند که ما برنامه را به آنها ارائه دادیم اما از ابتدای سال پولی برای گوانگژو به ما داده نشده است.

وی ادامه داد: ما برای رقابتهای گزینشی المپیک نوجوانان که سه سهمیه نیز از چهار سهمیه ممکن را کسب کردیم بیش از 215 میلیون تومان هزینه کردیم ولی تنها از کمیته ملی المپیک یک چک 70 میلیون تومانی دریافت کردیم.پ

یزدانی خرم با اشاره به اینکه علی آبادی در آخرین مصاحبه خود عملکرد کشتی را تایید کرد، گفت: البته سعیدلو ریاست سازمان بتازگی تا حدی از نظر مالی به ما کمک کرد اما ما پیش بینی این مشکل را کرده بودیم و می دانستیم در سه ماه ابتدای سال ادارات، بودجه ای به جزء حقوق کارمندان ندارند و به همین دلیل از مسئولان کمیته ملی المپیک خواستیم که از بودجه 50 میلیارد تومانی برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی که تنها 20 میلیارد تومان آنها هزینه شده بقیه را به عنوان قرض حفظ کنند که این امر میسر نشد و این مبلغ به خزانه بازگردانده شد.

وی با اشاره به اینکه بدون پول نمی شود انتظار کسب موفقیت در بازیهایی آسیایی را داشت اظهار داشت: البته ما منابع را از طرق مختلف تامین می کنیم اما بدون بودجه نیز نمی توان شش اردو همزمان برگزار کرد و تیمها را به تورنمنت های بین المللی اعزام کرد و در نهایت مدالهای رنگارنگ کسب کرد.

یزدانی خرم در مورد صحبتهای مهرزاد حمیدی رئیس آکادمی ملی المپیک و انتقاد از مدیریت فدراسیون کشتی اظهار داشت: ما از ابتدای سال پولی از کمیته ملی المپیک نگرفته ایم و اینکه ایشان اعلام می کنند ما حدود یک میلیارد و چهارصد هزارتومان دریافت کرده ایم، بخاطر این است که ایشان نمی دانند این پول برای سال گذشته است و این درحالی است که ما پارسال 6 میلیارد تومان هزینه کرده ایم یعنی پنج برابر این مبلغ. بنابراین با تمام احترامی که برای ایشان قائلم باید بگویم ایشان ورود مناسبی به این موضوع نداشته اند، زیرا بحث من مالی بوده نه فنی.





وی ادامه داد: مدیریت من بصورتی نیست که لنگ پول بماند ولی مردم باید از مشکلات آگاهی داشته باشند و مسائل را بدانند و اگر حمیدی گزارش عملکرد سازمان تربیت بدنی را مطالعه کند می تواند ببیند که ما برنامه داشته ایم یا نه و یا موفق بوده ایم یا خیر.

یزدانی خرم در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر مورد انتقادات صورت گرفته در مورد اینکه فدراسیون کشتی به کارهای زیر بنایی و پشتوانه سازی بها نمی دهد تاکید کرد: کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی آغاز بکار کرده است و ما فعالیتهای خوبی را دراین زمینه دنبال کرده ایم و قرار است از فصل تابستان و تعطیلی مدارس فعالیت ما در استانهای کشتی خیز نظیر مازندارن، همدان، کرمانشاه آغاز شود و یکی از دغدغه های اصلی دیگر ما در این رده ای سنی وزن کم کردن است که امیدوارم بتوانم با یک کار علمی این مشکل مهم را برطرف کنیم، ضمن اینکه ما مجبور شدیم به علت کمبود جا برای تیمهای جوانان در اردوهای پایانی نفرات را از 40 نفر به 12 نفر کاهش دهیم و این موضوع یکی از مشکلات ما برای رده های سنی نوجوانان و جوانان است.

وی در مورد شایعات مطرح شده در مورد مشکلات با هیئت کشتی مازندران افزود: هیئت کشتی مازندران بخوبی برنامه ها و فعالیتهای خود را دنبال می کند و ما نیز از عملکرد آنها راضی هستیم و هیچ مشکلی نیز بین ما وجود ندارد.