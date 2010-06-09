مجید اوجی تاکنون مجموعه‌های تلویزیونی "روزهای زندگی"، "همسایه‌ها"، "ماه عسل"، "نشانی"، "شبی از شب‌ها"، "مشق عشق" و ... را تهیه کرده و مجموعه "تا رهایی" هم برای پخش در ایام محرم از شبکه اول آماده دارد.

این تهیه‌کننده درباره مشکلات تولید آثار تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: به نظرم مشکلات زیادی در تولید وجود دارد و نمی‌توان گفت ناظر کیفی باعث مشکل برای گروه می‌شود. من در آثاری که تهیه کردم هرگز با ناظر کیفی مشکل پیدا نکردم، چرا که بالاترین مقام اجرایی در یک اثر تهیه‌کننده است، بنابراین ناظر کیفی نمی‌تواند مشکل باشد.

نمی‌دانم چرا الان شرایط به گونه‌ای شده است که هر کس فکر می‌کند، می‌تواند تهیه‌کننده باشد.

وی در ادامه افزود: بودجه هر پروژه فرق می‌کند. به نظرم اگر کسی می‌گوید بودجه کم است، پس چرا حاضر می‌شود اثری بسازد؟ مشکل اساسی ما در تولید این است که برخی تهیه‌کنندگان تسلط کامل و کافی به موضوعی که کار می‌کنند، ندارند. در حال حاضر شاهد هستیم هر کسی آمده و تهیه‌کننده شده است. نمی‌دانم چرا الان شرایط به گونه‌ای شده است که هر کس فکر می‌کند، می‌تواند تهیه‌کننده باشد. این اتفاق خوبی نیست.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: دلیل این اتفاق هم ساخت بیش از اندازه تله فیلم است. هر کسی که پولی دارد، بدون اینکه کاری تا به حال تهیه کرده باشد، فیلمی می‌سازد و بعد به تلویزیون می‌فروشد. من 30 سال سابقه تهیه‌کنندگی دارم، اما نمی‌دانم چرا مقوله تهیه‌کنندگی تا این حد سطحی در نظر گرفته شده است. خیلی وقت‌ها خود ما تهیه‌کنندگانی که کار می‌کنند را نمی‌شناسیم. جالب است همین افراد به دلیل اینکه شناخت کافی ندارند، منجر به بالا رفتن دستمزد بازیگران و دیگر عوامل هم می‌شوند و دستمزدهایی را ملاک می‌کنند که واقعی نیست.

اوجی ادامه داد: در واقع همین افراد بازارهای کاذب برای دستمزد بازیگران ایجاد می‌کنند. برایتان مثالی می‌زنم. من برای پروژه‌هایم بازیگرانی را دعوت کردم که آنها قرارداد 23 میلیونی خودشان را می‌آوردند که همین افراد ناآشنا آن را تهیه کرده‌ و به آنها این دستمزد را داده بودند. گرچه همین بازیگر به خاطر رفاقتی که با من دارد قبول می‌کند مبلغ کمتری بگیرند، اما چرا باید بازار کاذب ایجاد شود؟

این تهیه‌کننده با اشاره به قیمت ساخت یک تله فیلم گفت: قیمت معمول ساخت یک تله فیلم 100 میلیون است. البته پیش آمده برخی تله فیلم‌ها با قیمتی پایین‌تر یا بالاتر بر حسب لوکیشن و فضای قصه ساخته شده باشند. وقتی فردی به دلیل نبود شناخت کافی می‌آید بازار کاذب ایجاد می‌کند، آیا دیگر 100 میلیون جوابگو است؟ به همین دلیل گفتم ناظر کیفی نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد، چرا که مشکلات زیادی وجود دارد. اگر من تهیه‌کننده به کارم مسلط باشم در این صورت مشکلی با ناظر کیفی هم پیدا نمی‌کنم.

وی یادآور شد: به نظرم از یک ناظر کیفی می‌توان به عنوان یک نیروی کمکی بهره برد و از او برای حل مشکلات کمک گرفت. در مجموع این مسئله به مدیریت صحیح تهیه‌کننده برمی‌گردد که چگونه با کار برخورد کند. اگر هم بودجه کم است، نباید زیر بار کاری برویم . البته این مسئله شامل حال پروژه الف و ب است، اما پروژه‌های الف ویژه می‌توانند اصلاح برآورد بخورد.

شبکه‌های تلویزیون به جای اینکه مکمل باشند، رقیب هستند. همه شبکه‌ها می‌خواهند از فردی برای کارگردانی یا بازیگری دعوت کنند که نام بزرگتری داشته باشد.

اوجی با اشاره به ساخت تله فیلم‌ها که لطمه زیادی به کار تولید زده است، گفت: وقتی همان افراد ناآشنا کاری را می‌سازنند، به هر حال به یکی از شبکه‌های تلویزیون یا رسانه‌های تصویری می‌فروشند و همین مسئله بازار کاذب را تشدید می‌کند.

این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا برآوردها در پروژه‌های مختلف تلویزیون نظامند نیست، توضیح داد: واقعیت این است که نمی‌تواند هم نظامند باشد. در حال حاضر شبکه‌های تلویزیون به جای اینکه مکمل همدیگر باشند، رقیب هم هستند . همه شبکه‌ها به دنبال این هستند که از فردی برای کارگردانی یا بازیگری دعوت کنند که نام بزرگتری داشته باشد تا در رقابت با شبکه دیگر پیروز شوند. همین مسئله هم باعث می‌شود قیمت‌ها بالا بروند، چرا که به تهیه‌کننده می‌گویند فلانی را به هر قیمتی که شده برای کار بیاور.

وی با اشاره به ساخت مجموعه "ماه عسل" که نوروز 88 از شبکه دو پخش شد، گفت: به یاد دارم برای یکی از نقش‌ها می‌خواستم یکی از بازیگران سینما را بیاورم و او قیمتی که برای بازی پیشنهاد داد یک مقدار از دستمزدهای معمولی بیشتر بود. در آن زمان آقای فرجی مدیریت شبکه دو را بر عهده داشت. وقتی مسئله را با او در میان گذاشتم. او به شدت مخالفت کرد و جالب است بدانید همان بازیگر شش ماه بعد در یکی دیگر از شبکه‌ها در اثری بازی کرد. مسلماً همان دستمزد پیشنهادی خودش را دریافت کرده است.

اوجی ادامه داد: از سوی دیگر هر شبکه تعریف و بودجه خودش را دارد. مسلماً سریالی که برای شبکه یک ساخته می‌شود با شبکه استانی تفاوت دارد. البته خوب است همه زیر یک چتر باشند، اما کار پیچیده و دشواری است. شاید بیشتر یک شعار باشد.

این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا برخی پروژه‌ها در طول کار دستخوش تغییرات می‌شوند. مثلاً قسمت‌های زیادی ضبط می‌شود، اما بعد تعداد قسمت‌های یک مجموعه بعد از پخش و عدم رضایت مخاطبان کمتر می‌شود، توضیح داد: نمی‌دانم چه بگویم. همانطور که در ابتدای صحبتم اشاره کردم به خاطر این است که هر کسی احساس می‌کند، می‌تواند تهیه‌کننده باشد. جالب است که در حال حاضر مد شده که کارگردانان تلویزیون هم می‌خواهند علاوه بر کارگردانی، تهیه‌کننده هم باشند، ولی آیا یک کارگردان موفق می‌تواند یک تهیه‌کننده موفق هم باشد؟

وی اشاره کرد: در این سال‌ها شاهد بودیم وقتی این اتفاق افتاده منجر به افت کار همان کارگردان هم شده است و نتوانسته همزمان یک کارگردان و تهیه‌کننده موفق هم باشد. باید اجازه دهیم هر کس کار خودش را انجام دهد. برای هر کاری باید دانش خودش را داشت. به نظرم برای حل مشکلات تولید باید تله فیلم‌هایی خریداری شود که در چارچوب تلویزیون تهیه شده باشد و از سوی دیگر به تهیه‌کنندگی به عنوان یک حرفه که نیاز به تخصص دارد، نگاه کنیم، نه اینکه هر کس بیاید و ادعای تهیه‌کنندگی می‌کند، او را به سرعت بپذیریم. تهیه‌کنندگی جایگاه مشخصی دارد.