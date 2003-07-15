عرفات حمايت كامل خود را از ابومازن اعلام كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازشبكه ماهواره اي الجزيره ، عرفات رهبر تشكيلات خود گردان و محمود عباس (ابومازن) نخست وزير اين تشكيلات در ديداري در رام الله توافق كردند كه اختيارات و صلاحيتهاي نخست وزير تشكيلات خود گردان فلسطين در محدوده قانون تصويب شده توسط مجلس قانون گذاري اين تشكيلات باشد و محمود عباس همچنان در شوراي عالي مذاكرات تشكيلات خودگردان و نيز در شوراي عالي امنيت ملي فلسطين عضو باشد .

صائب عريقات مشاور ياسر عرفات رهبر تشكيلات خودگردان فلسطين در اين زمينه به خبرنگاران گفت : در اين جلسه توانستيم تمامي مشكلات و اختلاف نظرات ميان رهبر و نخست وزير تشكيلات خود گردان فلسطين را حل كنيم .

وي افزود : ياسر عرفات در پايان اين جلسه بار ديگر حمايت كامل خود را از محمود عباس نخست وزير تشكيلات خودگران فلسطين اعلام كرد.

گفتني است حمايت آريل شارون نخست وزير اسراييل از دولت محمود عباس و تلاشهاي اسراييل براي انزواي ياسر عرفات به اختلافات ميان ياسر عرفات و محمود عباس دامن زده است .