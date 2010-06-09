مرحله یگانی مسابقات قرآن کریم قرارگاه عملیاتی شمالشرق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به نقل از قرارگاه عملیاتی شمالشرق کشور، رئیس عقیدتی سیاسی این قرارگاه ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مرحله یگانی سی امین دوره مسابقات قرآن کریم یادواره روح الله که با حضور فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالشرق کشور و شرکت کنندگان پایور و وظیفه برگزار شد، گفت: امیدواریم برگزاری این محافل و مسابقات زمینه ای باشد تا ادب حضور در محضر قرآن را بیشتر لمس کنیم وهمچنین با اجرای چنین برنامه هایی حضور قرآن در زندگی ما موثرتر و نقش آفرین باشد.

حجت الاسلام محسن میری با بیان اینکه قرآن کتاب شفای دلها، هدایت و رحمت است، افزود: یکی از مهمترین تکلیف های ما ارتباط با قرآن است.

وی با اشاره به اینکه هرچقدر از عمرمان را به قرآن اختصاص دهیم بازهم کم بوده و تا رسیدن به بزرگان دین و انبیاء الهی فاصله زیادی خواهیم داشت، تصریح کرد: به عنوان نمونه حضرت امام خمینی(ره) در آخرین روزهای زندگی خود در نهایت ضعف و کسالتی که داشتنددر محضر قرآن حضورشان را جدی حفظ کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی شرق کشور در ادامه به هدف از برگزاری این مسابقات اشاره کرد و ادامه داد: هدف از برگزاری این مسابقات گسترش فرهنگ غنی و اصیل قرآن کریم و مؤانست بیشتر کارکنان با معارف نورانی آیات الهی است.

حجت الاسلام میری رقابت سالم معنوی بین قاریان و حافظان با انجام مسابقات داخلی منطقه ای و سراسری نزاجا و همچنین شناسایی کارکنان مستعد و آشنا به معارف نورانی قرآن کریم و به منظور بهره گیری مناسب از آنان در زمینه های مختلف قرآنی در سطح یگان های نزاجا و شرکت در مجامع تخصصی آموزشی قرآن کریم و همچنین انتخاب نفرات برتر در رشته های مختلف قرآنی جهت اعزام به مسابقات قرآنی منطقه ای نزاجا و آجا و نیروهای مسلح ارتش های کشور های اسلامی را از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کرد.

وی گفت: این مسابقات در سه مرحله یگانی، منطقه ای و سراسری نزاجا برگزار و نفرات برتر به ترتیب به مراحل بعدی مسابقات راه پیدا خواهند کرد.