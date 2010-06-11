هشت مدرسه در کشور ماندگار شدند

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دبیرستان سعادت بوشهر با نزدیک به 100 سال سابقه و هنرستان شهید بهشتی تهران از جمله مدارسی هستند که به تازگی ماندگار شده اند.

پیش از این دبیرستانهای مروی، البرز، دارالفنون در تهران ماندگار شده بودند.

به گفته دبیر شورای عالی آموزش و پرورش مدارس ماندگار مدارسی هستند که سابقه بیش از 50 سال دارند و از زمان تاسیس تا کنون منشا خدمات آموزشی و تربیتی فراوانی به منطقه و استان خود بوده اند.

نوید ادهم اظهار داشت: این مدارس به این جهت ماندگار نام گرفته اند که به عنوان مجموعه ای از پیشینه تربیتی، آموزشی و فرهنگی هر استان حفظ شوند.