شهر زیرزمینی سامن ثبت جهانی می شود

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این مجموعه قابلیت تبدیل شدن به فضایی گردشگری به صورت سایت موزه را دارد و در حال حاضر اقداماتی برای ادامه کاوشها، ساماندهی، نورپردازی و احیای اثر صورت پذیرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در سال 1384 در اثر اقدامات عمرانی و تأسیساتی شهری، بخشی که بعدها به عنوان شهر زیر زمینی معروف شد ظاهر شد که این آثار در عمق سه تا پنج متری زمین قرار گرفته است.

بیات گفت: پرونده این اثر تاریخی از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان برای انجام مقدمات ثبت جهانی به سازمان مرکزی ارسال شده که امید است پس از مراحل قانونی این اثر درفهرست جهانی به ثبت برسد.

بیات افزود: شهر زیر زمینی سامن در سال 87 به شماره 24622 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی گفت: عملیات پاکسازی و شناسایی شهر زیرزمینی سامن در سال 86 انجام شد و در سال 87 هیئت باستان‌شناسی در پنج کارگاه مستقر شدند و در با پایان این کاوش‌ها فعالیت خود را در دو کارگاه شماره یک و دو متمرکز کردند که کارگاه شماره یک شامل هشت اتاق و چهار سالن و دالان‌ها و راهروهای متعدد بود.

وی اظهار داشت: هیئت باستان‌ شناسی شهر سامن در کارگاه شماره 5 که در حد فاصل کارگاه شماره یک و دو قرار دارد، به دو فضای معماری برخورد کرد که شامل دو اسکلت کامل انسانی بود.

بیات افزود: در چهار نقطه از کارگاه‌ها راه پله‌های سنگی وجود دارد و اکثر اتاق‌های کشف شده نیز سکوهای یکپارچه تراشیده از سنگ دارد.

بیات در خصوص کاربری دالان‌ها و اتاق‌های سنگی زیرزمینی این شهر گفت: به احتمال زیاد این فضاها در یک دوره به منظور زندگی و یا انجام مراسم آئینی و مذهبی ساکنین آن استفاده می‌شده، سپس به منظور تدفین مورد استفاده قرار می‌گرفته و در دوره‌های متأخر و اسلامی به منظور پناهگاه یا استفاده در موقعیت‌های خاص مورد بهره‌برداری قرار می‌ گرفته است.

وی افزود: این شهر زیرزمینی فضاهای بسیار گسترده‌ای دارد که به دلیل ساختار سنگی و بقایای انسانی کشف شده در آن اهمیت فوق‌العاده ‌ای دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در خصوص استفاده از شهر زیرزمینی سامن به عنوان سایت موزه خاطرنشان کرد: این پیشنهاد در سال 84 مطرح شد و به دلیل بی نظیر بودن، این ساختار باید با وجود تمام مسائل زیستی حفظ و نگهداری شود.

شهر زیرزمینی سامن شهری کوچک در جنوب استان همدان و از توابع شهرستان ملایر است که از مرکز شهرستان 15 کیلومتر فاصله دارد.