قانون منابع و مصارف بانکی بازنگری شود/ وجود 50 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی

سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در استانهای شمالی نظیر گلستان، صنایع و واحدها یتولیدی بزرگ وجود ندارد و از جمله مشکلات پرداخت تسهیلات نبود منابع کافی است.

وی اظهار داشت: اکنون برخی مشکلات مانند آئین نامه ها و کمبود نقدینگی از دیگر دلایل مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات در استان است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کمبود نقیدنگی و معوقات بانکی مشکلات سیستم بانکی در کشور را مضاعف کرده است.

به گفته نجیب حسینی، وجود 50 هزار میلیارد ریال معوقه در سیستم بانکی کشور، مشکلات را دوچندان کرده است و بازگشت این منابع به سیستم بانکی برای توسعه و آبادانی کشور مفید است.

این نماینده مجلس بیان داشت: بخش عمده ای از این معوقات مربوط به سیستمهای دولتی است و دولت باید بدهی خود را به بانکها پرداخت کند.

وی بر لزوم اصلاح و بازنگری در قانون مصارف و منابع بانکی در کشور تاکید کرد.

طبق اعلام مسئولان شورای هماهنگی بانکهای گلستان، 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بین مردم گلستان در سالهای اخیر توزیع شد در حالیکه منابع بانکهای استان حدود 22 هزار میلیارد ریال است و 13 هزار میلیارد ریال اختلاف بین منابع و مصارف بانکی در گلستان وجود دارد.

