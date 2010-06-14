500 انشعاب جدید آب در بخش مرکزی تهران ایجاد شد

بخشدار بخش مرکزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس با اشاره به وجود بروز برخی مشکلات پیرامون تامین منابع آب آشامیدنی شهرهای بومهن و پردیس در سالهای گذشته افزود: با اقدامات صورت گرفته، شهروندان بخش مرکزی تهران امسال مشکلی در این خصوص نخواهند داشت.

محمود مصلحی شاد ضمن تایید رفع کامل معضل آب در این بخش اظهارداشت: با طی روند کنونی و تداوم جریان فعلی تحصیل آب از منابع زیرزمینی این ماده حیاتی، بخش مرکزی تهران با معضل کمبود آب مواجه نمی شود.

وی با اشاره به انجام عملیاتهای لوله گذاری در مناطق مختلف این بخش از تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات لوله گذاری در مناطقی مانند واحدهای جنبی فاز چهار پردیس و منطقه سیاهبند بومهن درحال انجام است.

این مسئول ادامه داد: با پایان گرفتن این دو عملیات و گذراندن مراحل شستشو و تست سر لوله های منبع تغذیه، مناطق مذکور دو شهر بومهن و پردیس نیز دارای آبی مناسب و دائمی خواهند بود.

مصلحی شاد خاطرنشان کرد: با وجود نبود نگرانی از تامین آب در بخش مرکزی تهران لزوم صرفه جویی از سوی شهروندان امری ضروری به نظر می رسد چرا که با افزایش انشعابات جدید در این می بایست بیش از پیش در اجرای موازین استفاده بهینه و حفظ این نعمت الهی کوشید.

حفر حلقه چاهی دیگر در جاجرود

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای شرق استان تهران نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر در پردیس، عنوان کرد: به منظور افزایش ظرفیت تأمین آب شهرهای بومهن و پردیس، عملیات حفاری یک حلقه چاه فلمن در جاجرود در حال اجرا می باشد.

سعید صالحی در خصوص این عملیات حفاری بیان داشت: چاه فلمن جاجرود به عمق 23 متر و دبی 60 لیتر در ثانیه از محل طرح های عمرانی و به روش دستی، دهانه گشاد به قطر 3 متر با دیوار بتنی مسلح و با حفر گالری به طول 120 متر در حال حفاری می باشد.

این مسئول در پایان افزود: طبق پیشبینی های صورت گرفته، عملیات حفر و تجهیز چاه جاجرود که از آذرماه سال گذشته آغاز شده است، پایان خرداد ماه سالجاری به اتمام می رسد و امیدواریم این عملکرد پاسخگوی نیاز امسال دو شهر یاد شده باشد.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر 1378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیات وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی و مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای تلو در سرخه حسار آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و ده مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.