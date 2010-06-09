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۱۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

پیکر پاک دو شهید در ارومیه و شاهین دژ تشییع شد

پیکر پاک دو شهید در ارومیه و شاهین دژ تشییع شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مراسم تشییع پیکر پاک دو شهید در ارومیه و شاهین دژ طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور این شهرستانها تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صبح چهارشنبه طی مراسمی  که با حضور مردم شهید پرور ارومیه برگزار شد، پیکر پاک شهید سرگرد قربان عظیمی جانشین گروهان مرزی نالوس اشنویه در میان حزن واندوه حاضران تشییع و در باغ رضوان این شهرستان به خاک سپرده شد.

در شهرستان شاهین دژ نیز پیکر پاک استوار دوم سجاد صبری در زادگاهش روستای قره تپه به خاک سپرده شد .

شهیدان قربان عظیمی و سجاد صبری شامگاه دوشنبه در منطقه ناویه خوان شهرستان اشنویه و توسط اشرار ضد انقلاب و بر اثر انفجار مین کنترل از راه دور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 
 

کد مطلب 1097620

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