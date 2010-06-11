کندی اینترنت در پردیس وارد روز هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، در دنیای ارتباطات امروز نقش اتصال به شبکه های جهانی از طریق اینترنت پرسرعت و سایر سامانه های این تکنولوژی در ردیف ملزومات جداناشدنی از زندگی اقشار مختلف جامعه بشری تبدیل شده که گاه نبود آن به خودی خود یک کاستی بزرگ محسوب می شود.

اما شهروندان شهر جدید پردیس پیرامون این بخش مهم در این شهر با معضلاتی روبرو هستند. قطعی این سامانه بدون ارائه دلیلی مناسب از سوی شرکتهای خصوصی خدمات رسان و کندی اینترنت نسبت به شهرهای جانبی به امری عادی مبدل شده است اما در پنج روز گذشته قطعی و کندی بیش از حد اینترنت در کافی نتهای سطح این شهر و دارندگان انشعابات خانگی اعتراض متقاضیان پردیسی را به همراه داشت.

سرعت اینترنت پردیس واقعی نیست

دانشجوی ساکن در شهر پردیس با گلایه از کندی سرعت سامانه های اینترنتی در این شهر به خبرنگار مهر گفت: انجام امور دانشجویی با ارسال و دریافت اطلاعات از طریق سامانه های اینترنتی میسر می شود اما نمی توان به اینترنت پر سرعت شهر پردیس اطمینان نمود.

وی ادامه داد: سرعت اینترنت گاه تا حدی پایین است که مجبور می شوم برای انجام این امور به کافی نت شهرهای مجاور مراجعه کنم که خود این امر موجب اتلاف وقت پر ارزش و صرف هزینه گزاف کرایه رفت و برگشت می شود.

این جوان دانشجو افزود: اینترنتی که شهروندان شهرهای مجاور واگذار شده دارای حجم دریافتی بی نهایت است و اگر سرعت شبکه ای مثلا 128 به متقاضی واگذار می شود این سرعت واقعی است اما سرعت اینترنت پردیس به هیچ عنوان واقعی نیست.

مسئولان اداره مخابرات بخش مرکزی تهران فقدان مجوزهای لازم از سوی ادارت کل پایتخت را بهانه ای برای عدم مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر پیرامون این معضل پیش آمده مطرح نمودند و از گفتگو سر باز زدند.

ناکارآمدی بخش خصوصی در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت

اما یک منبع آگاه در این اداره پیرامون دلایل کاستی ایجاد شده در سطح شهر پردیس خاطرنشان کرد: تفاوت سرعت اینترنت در دو شهر همجوار از بخش مرکزی تهران، بومهن و پردیس از نوع سامانه های آن نشات می گیرد.

این کارشناس امور مخابراتی ادامه داد: نوع سامانه های اینترنت پر سرعت در بومهن "هباوی" می باشد که از چین وارد و در این شهر نصب گردیده است اما پردیس از سیستم "سوییچ" در این بخش استفاده می کند.

وی در خصوص سایر تفاوتهای اینترنت در این دو شهر عنوان کرد: در شهر بومهن تنها یک شرکت خصوصی کار واگذاری اینترنت پر سرعت را بر عهده دارد و عمده فعالیت این بخش را خود مخابرات انجام می دهد که ورود مخابرات، حجم بالای سرعت با قیمتی ارزانتر را به همراه داشته است.

این کارشناس بیان داشت: اما در شهر جدید پردیس این شرکتهای خصوصی هستند که به متقاضیان، اینترنت پر سرعت واگذار می نمایند که این فعالیت را با قراردادی تحت نظارت مخابرات آغاز و در ابتدا میزان حجمی محدود را درخواست می کنند.

وی ادامه داد: شرکت خصوصی واگذار کننده اینترنت پر سرعت با میزان محدود حجم ترافیک دریافتی کار ارائه خدمات اینترنتی را آغاز و تا زمانی همین رویه را ادامه می دهد که استفاده کنندگان از کندی سرعت به ستوه آمده، لب به اعتراض گشایند تا این شرکتها با اکراه بر حجم قبلی بیفزایند که این سیاست، کندی اینترنت در شهر پردیس را موجب گشته است.

اداره مخابرات بخش مرکزی تهران قصد ارائه خدمات اینترنتی در پردیس را ندارد!

این منبع آگاه در خصوص ورود اداره مخابرات به بخش خدمات اینترنت شهر پردیس اظهار داشت: در حال حاضر مخابرات بخش مرکزی تهران قصد ورود به بخشهای خدماتی واگذار اینترنت پر سرعت به متقاضیان پردیسی را ندارد و همان شرکتهای خصوصی به کار خود ادامه می دهند.

با نگاهی بر آنچه در این گزارش آمده به نظر می رسد اداره مخابرات بخش مرکزی تهران هیچ علاقه و قصدی برای ورود به بخشهای حوزه وظیفه خود و ارائه خدمات واگذاری اینترنت پر سرعت به شهروندان اغلب کارمند و کم درآمد پردیس نداشته و همچنان اینترنت در این شهر در قرق بخش خصوصی خواهد ماند تا هرگونه که به سود آنهاست خدمات خود را به مردم این شهر ارائه کنند.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.