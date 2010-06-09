به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از ساعت 17 در شهر کتاب مرکزی و به مناسبت انتشار کتاب"دیروز و امروز شعر فارسی" برگزار میشود.
کتاب "دیروز و امروز شعر فارسی "عنوان مجموعه گفتگوها و نوشتههای موحد در نقد شعر فارسی است که انتشارات هرمس آن را منتشر کرده است.
مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم واقع شده است.
همچنین در این مرکز دکتر علیرضا فولادی در بیستوپنجمین مجموعه درسگفتارهایی درباره سعدی به "روششناسی شعر سعدی"میپردازد. مقصود از روششناسی، شناخت ساختار زبان در پیوند تحلیلی با ساختار اندیشه است.
این درسگفتار ها چهارشنبه ۲۶ خرداد و ۲ تیر ساعت ۱۷ برگزار میشود و ورود به آنها برای علاقمندان آزاد است.
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