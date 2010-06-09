اسرائیل از خودش دفاع کرده است/ من صددرصد طرفدار اسرائیل هستم

به گزارش خبرگزاری مهر "تونی بلر" در گفتگو با کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهار داشت: زمانی که سخن از امنیت به میان می آید، من صد در صد طرف اسرائیل را خواهم گرفت.

نخست وزیر اسبق انگلیس که هم اکنون نماینده ویژه کمیته چهارجانبه در روند به اصطلاح صلح خاورمیانه است با این توجیه که ازغزه موشک هایی به سمت فلسطین اشغالی شلیک می شود که جان بی گناهان را می گیرد، تاکید کرد:اسرائیل حق دفاع از خودش را دارد.

وی این سخنان را پس از دیدار روز گذشته خود با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر زیان رانده است.

خاطرنشان می شود که بالگردهای رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خرداد به دستور مستقیم فرمانده نیروی دریایی این رژیم به کاروان آزادی اعزامی به غزه حمله کردند و با به گلوله بستن فعالان صلح که اکثرآنها ترک بودند، در جنایتی هولناک 19 نفر را کشته و 60 نفر را زخمی کردند که این اقدام ددمنشانه موجی از خشم و نفرت در میان مردم آزاده جهان به وجود آورده است.