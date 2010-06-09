60 درصد اتوبوسهای بیرجند به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌علی قاسم‌ زاده نداف صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند و جمعی از مدیران داخلی این سازمان با تاکید بر تکریم مسافران توسط رانند گان سازمان اتوبوسرانی خواستار اجرای سیاست‌های تشویقی و انگیزشی برای رانندگان اتوبوسرانی در راستای خدمات ‌رسانی مطلوب ‌تر و بهتر به مسافران شد.

فرماندار بیرجند به ساماندهی خطوط اتوبوس‌ها در بیرجند بر اساس طرح‌های مطالعاتی و کارشناسی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش روزافزون وسایط نقلیه، کم‌عرض بودن خیابان‌ها و افزایش ترافیک شهری، ساماندهی مطالعاتی خطوط شهری اتوبوسرانی در شهرستان بیرجند ضروری است.

مدیر‌عامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند نیز در این دیدار به بیان عملکرد گذشته سازمان اتوبوسرانی پرداخت و یادآور شد: سازمان اتوبوسرانی بیرجند با جابه‌ جایی روزانه 70 هزار نفر در سطح شهر بیرجند سهم قابل توجهی از جابه ‌جایی مسافر در درون شهر را بر عهده دارد.

یدالله غلامپور تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تاکید دولت نهم و دهم به اجرایی کردن ساسیت‌های اصل 44 و خصوصی ‌سازی ناوگان اتوبوسرانی فعالیت خوبی برای واگذاری ناوگان به بخش خصوصی در سال 88 صورت گرفته است.

ویبا بیان اینکه در حال حاضر تعداد 27 دستگاه اتوبوس معادل 30 درصد اتوبوسهای فعال در خطوط شهری در اختیار بخش خصوصی‌ است، بیان داشت: با حمایت شورای شهر بیرجند از سازمان اتوبوسرانی و استقبال متقاضیان واجد شرایط انتظار می ‌رود روند خصوصی‌ سازی ناوگان اتوبوسرانی در سال جاری استمرار داشته باشد.