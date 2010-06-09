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۱۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

نقل و انتقالات لیگ دهم /

فراز کمالوند قراردادش را با تراکتورسازی تمدید کرد

فراز کمالوند قراردادش را با تراکتورسازی تمدید کرد

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز قراردادش را برای حضور در دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر با این تیم تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند که دو فصل قبل موفق شد تیم فوتبال تراکتورسازی را از رقابتهای لیگ دسته اول به لیگ برتر بیاورد، در نهمین دوره این رقابتها عملکرد نسبتا قابل قبولی از خود ارائه کرد و توانست این تیم را در لیگ برتر حفظ کند.

سیدمهدی فاطمی سخنگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید تمدید قرارداد فراز کمالوند گفت: از ابتدا هم سیاست باشگاه حفظ کمالوند بود و با وجود نامه نگاری هایی که برای برخی ابهامات با فدراسیون فوتبال داشتیم هیچ پاسخی دریافت کردیم و قرارداد وی را تمدید کردیم.

وی ادامه داد: تراکتورسازی شرایط خوبی دارد و با هدایت فراز کمالوند به وضعیت بهتری نیز دست پیدا خواهد کرد و امیدوارم بتوانیم در فصل نقل و انتقالات بازیکنان مورد نظرمان را جذب کنیم.

کد مطلب 1097725

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