در سال تحصيلي جديد براي هر دانش آموز 14 كيلوگرم شير در نظر گرفته شده است

معاون اداره تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب افزود: براساس طرح توزيع شير رايگان مدارس كه همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد در مدارس ابتدايي كشور اجرا مي شود براي هر دانش آموز حدود 14 كيلوگرم شير در طول يك سال تحصيلي به صورت يك روز در ميان در نظر گرفته شده است.

اكبر طالب پور تصريح كرد: براساس اين طرح قرار است در صورتي كه شيررايگان در بسته هاي200 گرمي توزيع شود در70 نوبت و در صورتي كه در بسته هاي 250 گرمي توزيع شود در 56 نوبت و به صورت يك روزدرميان در اختيار دانش آموزان مقاطع ابتدايي قرار گيرد.

وي گفت: 50 درصد شير رايگان مدارس بصورت پاستوريزه و 50 درصد آن به صورت استريل است كه شير استريل شده به دليل قابليت ماندگاري بالا به راحتي در مناطق گرمسير و استانهاي محروم استفاده مي شود.

طالب پور با اشاره به اينكه دولت تمام هزينه شير رايگان مدارس را تا زمان تحويل روي ميز دانش آموز پرداخت مي كند افزود: طرح توزيع شير رايگان مدارس از طريق كميته هاي استاني و كميته ملي شير در اول مهر ماه سال جاري در تمام استانهاي كشور اجرا مي شود.