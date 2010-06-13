دکتر سعید معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا یک مدرس می‌تواند موضع شخصی خود را سر کلاس مطرح کند یا اینکه باید در راستای مخفی نگه داشتن آن تلاش کند اظهار داشت: اگر استدلالی برای مواضع شخصی مدرس وجود داشته باشد مطرح کردنش بلامانع است.

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد در مورد تواضع فکری مدرسان هم گفت: در مرحله اول مدرس یک معلم اخلاق نیست بلکه یک مدرس است؛ با توجه به تربیتی که در آن رشد کرده است. بدین‌جهت سلوک و رفتار او ناخودآگاه مانند یک پدر و مادر در شاگردانش تأثیر می‌گذارد. حتی سلوک علمی او در زندگی آینده فرد نیز مؤثر است.

این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه چرا مبانی نظری اخلاق تدریس مورد توجه ما قرار نمی‌گیرد نیز گفت: مبانی نظری اخلاق تدریس یکسری یادآوریها و تذکرات است. این مسائل باید در فرد درونی شود تا در حین زندگی و کار علمی خود این اخلاق را به کار بندد. بنابراین نمی‌شود به صورت جزوه این مبانی را درس داد. اینها در همه ادیان و باورهای مردم نقش دارند و باید به مرور زمان و با تذکر در محیط خانواده و جامعه آنها را فراگرفت.