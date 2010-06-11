ضرورت سازوکار نظارت بر عملکرد مجلس/ تقدیر رهبری از مجلس بی سابقه بود

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس اظهار داشت: دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خوبی بود و تقدیری که ایشان از مجلس ونمایندگان داشتند نقطه قوتی برای کار نمایندگان بود.

وی افزود: رهبر انقلاب چند توصیه هم برای ادامه کار نمایندگان مجلس و مشخصا بحث خود نظارتی و سامان دادن به شرایط خود نظارتی در مجلس داشتند که این توصیه ها قابل تامل بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب تخصص و تعهد را در مجلس هشتم مورد تمجید قرار دادند و این اعلام رضایت در این حد کم سابقه بود.

فلاحت پیشه تذکر رهبر انقلاب بر بحث خود نظارتی در مجلس را اساسی خواند و گفت: طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس کمترین نظارت بر عملکردشان وجود دارد و با این فرموده های مقام معظم رهبری خود مجلسی ها موظف شوند تا کار نظارت بر عملکرد خود را ساماندهی دهند.

این نماینده مجلس تاکید کرد که پیش گرفتن سازوکاری در خصوص نظارت بر عملکرد مجلس ضروری است.

وی افزود: آنچه که ایشان به آن تاکید کردند بحث کم کاری و یا رفع طرح مباحث مالی در مصوبه ها است که ممکن است وجود داشته باشد البته اینها مواردی استثنایی در مجلس به حساب می آید و انتظاری که در این خصوص وجود دارد این است که دستگاه های نظارتی و بازرسی به ویژه کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه بدون اغماض عمل کنند، اگر موردی وجود دارد به هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس ارائه دهند و به ویژه راهکارهای پیشگیری هم در دستور کار قرار گیرد.

فلاحت پیشه گفت: ضمن اینکه رهبر انقلاب توصیه هایی را برای بهبود روند ادامه کار مجلس در آینده ارائه فرمودند در کل تقدیر و تاییداتی که از مجلس داشتند بی سابقه بود.

نماینده اسلام آباد غرب با اشاره به مسئله رابطه دولت و مجلس اظهار داشت: اساس فرمایش رهبری در این خصوص این بود که اگر در رابطه دولت و مجلس خلائی وجود دارد یا در تعریفی از این رابطه خلائی هست این خلاء با اخلاق پر شود.

وی با بیان اینکه اگر خلاء قانونی داریم این خلاء را با یک رابطه اخلاقی پر کنیم، گفت: طبق قانون دولت موظف است قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و در عین حال نظارت هم حق اساسی مجلس است. مجلس هم به گونه ای عمل کند چه در قانونگذاری و چه در حوزه اجرا وارد کار دولت نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نتیجه گیری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خاطر نشان کرد: مردم نتیجه کارها را از طرف مجلس و دولت می خواهند و هیچ یک از این دو قوه نمی توانند عدم پیشبرد کارها را به گردن دیگری بیندازد و اگر کارها پیش نرود مردم هر دو طرف را مقصر می دانند. لازمه پیشبرد اهداف و انجام کارها و امورات این است که مجلس و دولت بر اساس طرح ها و لوایح پیش بروند.

وی تشکیل کمیسیون های مشترک کارشناسی پیش از طرح لوایح و طرح ها در کمیسیون ها و مجلس را یک اقدام اساسی دانست که در موارد عدیده ای نتیجه داده است و خاطر نشان کرد: مردم نباید معطل اختلافات بین دولت و مجلس باشند.