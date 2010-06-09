جزئیات جلسه فراکسیون دانشگاهیان با وزیربهداشت/ درمان بر آموزش غلبه نکند

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه فراکسیون دانشگاهیان با دکتر مرضیه وحیددستجردی سه شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و اعضای فراکسیون موضوعات خود را در مورد آموزش پزشکی، دانشجویی، اولویتهای بهداشت و درمان، توجه به فناوریهای نوین را با وزیر در میان گذاشتند.

وی اضافه کرد: در بیان این اولویتها بر این موضوع تاکید شد که آموزش پزشکی و حوزه دانشجویی در این بخش تحت تاثیر مشکلات بهداشت و درمان قرار نگیرد و راهکارهایی برای این موضوع اندیشیده شود.

محسنی با اشاره به طرح موضوع آزمون دستیاری در این دیدار گفت: وزیر بهداشت در این جلسه یادآوری کرد که هرنوع اطلاعاتی که لازم باشد به نهادهای مربوطه در مورد پیگیری ابطال و بررسی تخلف در آزمون دستیاری سال 88 داده شده است و مدارک در این زمینه هم در حال تکمیل است.

عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان همچنین از وزارت بهداشت خواستند با داوطلبان معترض آزمون دستیاری با وسعت نظر رفتار کند که وزیر بهداشت قول مساعد در این زمینه داد.