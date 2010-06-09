اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات دارت و والیبال ویژه بانوان ناشنوای خراسان جنوبی امروز در سالن حجاب و کانون ناشنوایان بیرجند برگزار شد.



در مسابقه دارت 16 نفر با هم به رقابت پرداختند که در پایان فاطمه عربی، سکینه ضیاء و کلثوم ایوبی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.



در مسابقات والیبال نیز دو تیم الف و ب با هم مسابقه دادند که در پایان تیم والیبال ناشنوایان الف توانست تیم ب را شکست دهد.



اعلام نتایج روز نخست مسابقه فوتسال کارکنان دولت در بیرجند



روز نخست مسابقه فوتسال کارکنان دولت در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی خاتم ‌الانبیا بیرجند برگزار شد.

در این مسابقه تیم آموزش و پرورش با نتیجه پنج بر دو تیم بانک ملی را مغلوب ساخت، سازمان امور پارک‌ها با نتیجه سه بر صفر بانک صادرات را با شکست بدرقه کرد و تیم ناحیه مقاومت بسیج با نتیجه سه بر یک تیم شرکت نفت را برد.

همچنین بانک کشاورزی با نتیجه 10 بر صفر اداره بیمه را از پیش رو برداشت، اداره‌کل تامین اجتماعی با تیم تامین درمان به تساوی یک بر یک رسیدند، تیم استانداری با نتیجه چهار بر یک تیم قرارگاه محمد رسول‌الله را شکست داد و تیم تربیت‌بدنی بیرجند نیز با نتیجه سه بر یک از سد حریف خود تیم هلال احمر گذشت.

معرفی نفرات برتر مسابقات شطرنج بیرجند

یک دوره مسابقه شطرنج ویژه بانوان در بیرجند برگزار شد، در پایان این مسابقه که در پنج دور به روش سوئیسی برگزار شد ریحانه نورمحمدی، فاطمه غلامی و نسترن موذن به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

برگزاری مسابقه چهارجانبه فوتسال در شوسف



مسابقه چهارجانبه فوتسال در سالن ورزشی شهید جعفری شوسف برگزار شد، این مسابقه با حضور چهار تیم پیکان، پاس، ثارالله نهبندان و تیم تربیت ‌بدنی شوسف برگزار شد که در پایان تیم‌های ثارالله نهبندان، تربیت‌بدنی شوسف و پاس نهبندان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

برگزاری دومین دوره مسابقات رالی بانوان استان در بیرجند

رئیس هیات اتومبیلرانی خراسان جنوبی از برگزاری دومین دوره مسابقات رالی بانوان در سطح استان در روز جمعه 21 خرداد ماه خبر داد.

سامان اکبر پور گفت: این دوره از مسابقات به منظور بالا بردن مهارت های فردی بانوان اتومبیلران استان است.

وی افزود: متقاضیان با داشتن گواهینامه، کارت بیمه ورزشی بیمه ماشین و پرداخت 30 هزار تومان هزینه می توانند در این مسابقات شرکت کنند.

رئیس هیئت اتومبیلرانی خراسان جنوبی گفت: به نفرات اول تا سوم این دوره از مسابقات هدایایی به رسم یادبود اهدا و این نفرات به صورت تیمی برای اولین بار به مسابقات کشوری اعزام می شود.

اکبرپور خاطر نشان کرد: با توجه به نبود پیست برای مسابقات این دوره از مسابقات در پیست اطراف میدان تره بار بیرجند برگزار می شود.