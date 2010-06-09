مشهد فقیرترین شهر از نظر تعداد پرستار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیررضا صالح مقدم ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مالی نظام پرستاری کشور که ظهر چهارشنبه در تالار جرجانی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد برگزار شد، افزود: در حال حاضر کمبود تعداد پرسنل پرستاری در بیمارستانهای شهر مشهد چالش فراروی ارائه خدمات پرستاری به بیماران شده است.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد تصریح کرد: علیرغم رایزنی های صورت گرفته در رابطه با افزایش تعداد پرسنل پرستاری در شهر مشهد و استان خراسان رضوی هنوز در این حوزه با کمبود جدی نیرو و پرسنل مواجه هستیم.

وی تلاش برای اجرایی شدن مصوبات مجلس در رابطه با حرفه پرستاری را ضروری دانست و تاکید کرد: متاسفانه برخی از مصوبات مجلس در گذر زمان به فراموشی سپرده می شود که از جمله آن می توان به مصوبه تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره داشت که عدم اجرایی شدن آن منجر به فراموشی و حتی پاک شدن این مصوبه از اذهان مسئولان اجرایی شده است.

صالح مقدم ارتقاء جایگاه حرفه پرستاری را از اقدامات نظام پرستاری مشهد به منظور تعیین جایگاه پرستاران در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پیش نویس ارتقاء جایگاه پرستاری از رئیس یک مدیریت اداره به مدیریت پرستاری و مامایی دانشگاه در حال تدوین است که امیدواریم این طرح مورد تایید نهایی هئیت امنای دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد.

