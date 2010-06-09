زیرساخت حمل و نقل همگانی در مشهد فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شوشتری ظهر چهارشنبه در نشست خبری اولین نمایشگاه خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری حمل و نقل و ترافیک شهری افزود: وقتی زیر ساختهای حمل و نقل همگانی در شهر مهیا نیست نمی توان فرهنگ استفاده از وسایل همگانی را ترویج داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد تصریح کرد: شهروندان دنبال عرضه و تقاضا هستند و با تامین زیرساختها آنها نیز فرهنگ استفاده را بدست خواهند آورد.

وی با بیان اینکه بالغ بر دوهزار دستگاه اتوبوس در شهر مشهد مشغول فعالیت هستند اظهار داشت: سازمان اتوبوس رانی روزانه یک و نیم میلیون نفر ارباب رجوع را پاسخگویی می کند.

شوشتری از ایجاد 13 پایانه اتوبوس رانی درسطح شهر خبر داد و گفت: هم اکنون پایانه های وکیل آباد، غدیر انقلاب اسلامی، الهیه، خواجه ربیع مشغول به خدمات رسانی و الباقی در حلا احداث هستند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از در آمد ماهیانه 1 میلیارد و 200 میلیون تومان سازمان در ماه خبرداد واذعان داشت: این درآمد درحالی که صورت می پذیرد که ماهیانه 1 میلیارد و 700 تومان فقط حقوق رانندگان اتوبوس می شود.

وی از قیمت 50 تومان بلیط سخن گفت و تاکید کرد: دریافت 50 تومان از هر مسافر درحالی که دریافت می شود که قیمت تمام شده هرنفر برای سازمان 200 تومان می شود.

شوشتری خاطر نشان کرد: طی ماه های اخیر 500 دستگاه اتوبوس معادل 25 درصد ظرفیت حمل ونقل شهری به ناوگان اتوبوس رانی شد اضافه شده است.

وی اولویت حمل و نقل را خطوط ویژه اتوبوس تلقی کرد و اظهار داشت: 75 درصد تاکسی های جزو حمل و نقل همگانی محسوب نمی شوند.

شوشتری در پایان گفت: تا سال 1391 باید 75 درصد از حمل ونقل ها درکلان شهرها بصورت همگانی صورت گیرد.