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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

اطیابی در گفتگو با مهر:

"شیشه پاک‌کن" مهرماه به تولید می‌رسد

"شیشه پاک‌کن" مهرماه به تولید می‌رسد

فیلم سینمایی "شیشه پاک‌کن" به کارگردانی مسعود اطیابی مهرماه کلید می‌خورد.

مسعود اطیابی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در ژانر اجتماعی است و به تهیه کنندگی رحمت عبدالله زاده ساخته می شود. داستان ان درباره یک شیشه پاک کن است که برای کاربه یک مجتمع می رود و با آدمها و روابط مختلفی بین انها روبرو می شود.

وی افزود: برای پخش "صبح روز هفتم" با حوزه هنری قرارداد داریم و فکر می کنم تابستان اکران عمومی شود. "برج آرام" نیز توسط حسن ایوبی در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و مسعود سخاوت دوست نیز کار ساخت موسیقی را دنبال می کند.

اطیابی در ادامه عنوان کرد: "شرط اول" در مراحل پایانی فنی قرار دارد و مراحل ساخت انیمیشن آن نیز آخر هفته توسط مجید دوستی به پایان می رسد و فکر می کنم تا 10 روز دیگر برای پروانه نمایش ارائه شود.

کد مطلب 1097793

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