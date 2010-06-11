مسعود اطیابی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در ژانر اجتماعی است و به تهیه کنندگی رحمت عبدالله زاده ساخته می شود. داستان ان درباره یک شیشه پاک کن است که برای کاربه یک مجتمع می رود و با آدمها و روابط مختلفی بین انها روبرو می شود.

وی افزود: برای پخش "صبح روز هفتم" با حوزه هنری قرارداد داریم و فکر می کنم تابستان اکران عمومی شود. "برج آرام" نیز توسط حسن ایوبی در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و مسعود سخاوت دوست نیز کار ساخت موسیقی را دنبال می کند.

اطیابی در ادامه عنوان کرد: "شرط اول" در مراحل پایانی فنی قرار دارد و مراحل ساخت انیمیشن آن نیز آخر هفته توسط مجید دوستی به پایان می رسد و فکر می کنم تا 10 روز دیگر برای پروانه نمایش ارائه شود.