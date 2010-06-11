اجرای طرح تجهیز و نوسازی در یک هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تهران

بایرامعلی قلندرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: اجرای این طرح در پایاب سدهای استان تهران با اعتبار 13 میلیارد ریال انجام می شود.

وی در ادامه به روند رو به رشد اجرای این طرح در سال های اخیر اشاره کرد و یادآور شد: طرح تجهیز و نوسازی اراضی در پایاب سدها سال گذشته در سطح 950 هکتار از اراضی انجام گرفت.

قلندرزاده گفت: مبلغ هشت میلیارد و 300 میلیون ریال در سال گذشته به این میزان تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی اختصاص داده شد.

این مسئول معاونت آب و خاک و صنایع استان تهران با تاکید بر اینکه اجرای عملیات آب و خاک در تعاونی های تولید چهارباغ ورامین از دیگر فعالیت های این دفتر در سال جاری است افزود: برای اجرای این عملیات سه میلیارد و 800 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قلندرزاده گفت: امسال مطالعات تشکیل تعاونی تولید لاله بهشت در استان تهران با اعتبار 2 میلیاردی صورت می گیرد و این در حالیست که سال گذشته 822 میلیون ریال اعتبار در این بخش از مطالعات صرف شد.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات راه اندازی شرکت سهامی زراعی فیروزکوه نیز با اعتبار 300 میلیون ریال در سال جاری انجام خواهد گرفت.