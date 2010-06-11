به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این مجموعه تمام شده و آماده پخش است. "خداحافظ بچهها" که داستانی درباره سالهای قبل از انقلاب دارد احتمالا شهریورماه روی آنتن میرود.
"خداحافظ بچهها" دومین مجموعه معصومی داستان سه دوست است که قبل و بعد انقلاب مسائل مختلف را تجربه میکنند. فیلمنامه اولیه را فرهاد علیزاده آهی نوشته و محمد رضاییراد آن را بازنویسی کرده است.
حسین محجوب، مریم کاظمی، هادی دیباجی، حمیدرضا افشار، ناصر آقایی وجمشید جهانزاده بازیگران مجموعه هستند و دیگر عوامل عبارتند از سعید کشفی تصویربردار، روحالله مفیدی طراح گریم و احمد صالحی صدابردار.
خسرو معصومی فیلمهای سینمایی "رسم عاشقکشی"، "پر پرواز"، "باد در علفزار میپیچد"، "دلباخته" و"جایی در دوردست" را کارگردانی کرده است.
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