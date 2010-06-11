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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

"خداحافظ بچه‌ها" شهریور روی آنتن می‌رود

"خداحافظ بچه‌ها" شهریور روی آنتن می‌رود

مجموعه "خداحافظ بچه‌ها" به کارگردانی خسرو معصومی به مناسبت فرارسیدن 17 شهریور روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این مجموعه تمام شده و آماده پخش است. "خداحافظ بچه‌ها" که داستانی درباره سالهای قبل از انقلاب دارد احتمالا شهریورماه روی آنتن می‌رود.

"خداحافظ بچه‌ها" دومین مجموعه معصومی داستان سه دوست است که قبل و بعد انقلاب مسائل مختلف را تجربه می‌کنند. فیلمنامه اولیه را فرهاد علیزاده آهی نوشته و محمد رضایی‌راد آن را بازنویسی کرده است.

حسین محجوب، مریم کاظمی، هادی دیباجی، حمیدرضا افشار، ناصر آقایی وجمشید جهانزاده بازیگران مجموعه هستند و دیگر عوامل عبارتند از سعید کشفی تصویربردار، روح‌الله مفیدی طراح گریم و احمد صالحی صدابردار.
 
خسرو معصومی فیلم‌های سینمایی "رسم عاشق‌کشی"، "پر پرواز"، "باد در علفزار می‌پیچد"، "دلباخته" و"جایی در دوردست" را کارگردانی کرده است. 
 
کد مطلب 1097817

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