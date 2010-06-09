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۱۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

فرماندار تنگستان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر می شود

فرماندار تنگستان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: حسین حیدری فرماندار شهرستان تنگستان استان بوشهر فردا به عنوان مدیرکل جدید اداره کار و امور اجتماعی این استان معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جلسه تودیع حسین باشی زادگان مدیر کل سابق کار و امور اجتماعی استان بوشهر و معارفه حسین حیدری به عنوان مدیر کل جدید با حضور دکتر موالی زاده معاونت امور مجلس، حقوقی و بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 20 خرداد 89 در سالن اداره کل تامین اجتماعی برگزار می شود.

حسین باشی زادگان مدیر کل سابق اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر از خرداد 86 تاکنون در این سمت مشغول بکار بود و به نظر می رسد مشکلات عدیده ای همچون ترور ایشان در سال گذشته از دلایل عمده ترک این مسئولیت و استان بوشهر است.

کد مطلب 1097841

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