استراتژی منطقه آزاد انزلی فعال سازی زمینه های حمل و نقل و ترانزیت در کشور است

کمال فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی هم اکنون در مرحله آماده سازی زیر ساختها به منظور فعال سازی ترانزیت است، افزود: برای پیشرفت و توسعه مناطق آزاد در دنیا و کشور یک مرحله پنج تا 10 سال برای آماده سازی زیرساختها پیش بینی می شود.

وی با اعلام اینکه عمر منطقه آزاد انزلی چهار سال است و در این مدت دستاوردهای بزرگی به انجام رسیده است، اظهارداشت: اخیرا با حضور معاون رئیس جمهورو دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 130 میلیارد ریال پروژه زیر ساختی در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی افزود: در حال حاضر یک میلیارد و 800 میلیارد ریال پروژه عمرانی و زیر ساختی در محدوده پروژه عمرانی و زیر ساختی فاز تجارت منطقه در جریان است که بیشتر این زیر ساختها برای بخش ترانزیت و حمل و نقل است و همینطور در محدوده بندر سابق انزلی که جزئی از محدوده منطقه آزاد است چیزی در حدود 500 تا 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری در جریان است، اگر این حجم سرمایه گذاری به سرمایه گذاری که در زمینه جاده ای و ریلی که در حقیقت راه ارتباطی رشت به انزلی را به شبکه ریلی و جاده ای کشور اتصال می دهد، اضافه شود افزون بر 10 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی با اعلام اینکه برای ساخت موج شکن بندر کاسپین فقط یک میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز است، افزود: در طول پنج ماه گذشته یک کیلومترموج شکن ساخته شده است که پیشرفت سریعی در نوع خود دارد.

فیروز آبادی با بیان اینکه همچنین برای ساخت اسکله این بندر پنج تا شش هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است، گفت: زیر ساختهای منطقه آزاد وارد مرحله ای شده است که اکنون می توان سرمایه گذار را جذب کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خاطر نشان کرد: از هم اکنون وارد فضای شدیم که اگر چه داریم زیر ساختها را می سازیم شاید تا پنج سال آینده هم مشغول تدارک و تعمیق زیر ساختها باشیم، ولی سرمایه گذاران را با آغوش باز می پذیریم و این باعث کار آفرینی، اشتغال و رونق در منطقه خواهد شد.