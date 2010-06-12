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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

قرقیزستان همچنان در بحران/ کشته و زخمی شدن 694 نفر

قرقیزستان همچنان در بحران/ کشته و زخمی شدن 694 نفر

منابع خبری از تداوم ناآرامی ها در جنوب قرقیزستان و افزایش کشته ها به 49 نفر و مجروحان به 645 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، درگیری های قرقیزستان پس از آن صورت گرفت که صدها جوان قرقیزی و ازبک به خیابان های شهر اوچ دومین شهر بزرگ این کشور ریختند.

در همین حال یک مقام آگاه در وزارت بهداشت قرقیزستان از احتمال افزایش آمار تلفات در خیابان های شهر اوچ خبر داد و حال بسیاری از مجروحین را وخیم گزارش کرد.  

دولت موقت قرقیزستان روز گذشته پس از تبادل آتش بین گروههایی از جوانان در اوچ و مناطق مرزی قره سو، آراوا، و اوزگن با گسیل نیروهای مسلح به منطقه برای اعاده آرامش، وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

"قربان ‌بیک باقی یف" رئیس جمهور قرقیزستان حدود پنج سال پیش و در پی اعتراضات گسترده علیه رئیس جمهوری وقت این کشور که از حمایت روسیه برخوردار بود، به قدرت رسید.
 
باقی ‌یف در آغاز زمامداری خود برنامه ای حاوی تحکیم دموکراسی، افزایش نظارت مردم، بهبود شرایط اقتصادی و ریشه کنی فساد را ارائه داد، اما به گفته مخالفان در سالهای اخیر گام چندانی در اجرای این برنامه ها برنداشته است.

کد مطلب 1097848

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