قرقیزستان همچنان در بحران/ کشته و زخمی شدن 694 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، درگیری های قرقیزستان پس از آن صورت گرفت که صدها جوان قرقیزی و ازبک به خیابان های شهر اوچ دومین شهر بزرگ این کشور ریختند.

در همین حال یک مقام آگاه در وزارت بهداشت قرقیزستان از احتمال افزایش آمار تلفات در خیابان های شهر اوچ خبر داد و حال بسیاری از مجروحین را وخیم گزارش کرد.

دولت موقت قرقیزستان روز گذشته پس از تبادل آتش بین گروههایی از جوانان در اوچ و مناطق مرزی قره سو، آراوا، و اوزگن با گسیل نیروهای مسلح به منطقه برای اعاده آرامش، وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

"قربان ‌بیک باقی یف" رئیس جمهور قرقیزستان حدود پنج سال پیش و در پی اعتراضات گسترده علیه رئیس جمهوری وقت این کشور که از حمایت روسیه برخوردار بود، به قدرت رسید.



باقی ‌یف در آغاز زمامداری خود برنامه ای حاوی تحکیم دموکراسی، افزایش نظارت مردم، بهبود شرایط اقتصادی و ریشه کنی فساد را ارائه داد، اما به گفته مخالفان در سالهای اخیر گام چندانی در اجرای این برنامه ها برنداشته است.