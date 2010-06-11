محمدشهر 120 هزار نفری تنها دو کلانتری دارد

بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: محمدشهر کرج جمعیت قابل توجهی از این شهرستان را در خود جای داده و جمعیت آن حدود 120 هزار نفر است درحالیکه این منطقه تنها دو کلانتری دارد.

وی ادامه داد: این امر باعث می شود امکانات انتظامی محمدشهر جوابگوی نیازهای مربوطه نباشد که لازم است برای این مسئله تمهیدات اساسی اندیشیده شود تا بتوانیم مسائل امنیت را به بهترین نحو در محمدشهر فراهم کنیم و شهروندان از اثرات مطلوب این امر بهره مند شوند.

این مسئول بیان کرد: لازم است تعداد کلانتری های محمدشهر افزایش یابد و متناسب با جمعیت فراوان این منطقه باشد تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید و ساکنان این بتوانند از امنیت بیشتری برخوردار باشند.

امکانات مورد نیاز برای افزایش خدمات دهی کلانتری ها فراهم شود

امین خاکی اظهار داشت: البته صرف افزایش تعداد کلانتری ها کافی نیست و باید امکانات مورد نیاز نیز برای افزایش خدمات دهی آنها به بهترین نحو فراهم شود و همه زمینه ها فراهم باشد تا شاهد افزایش امنیت در این منطقه باشیم.

وی در خصوص پلهای عابر موجود در محمدشهر نیز عنوان کرد: در حال حاضر تنها یک پل عابر در محمدشهر داریم و سه تا نیز در دست احداث است البته با توجه به امکان افزایش جمعیت محمدشهر در آینده ممکن است این تعداد پل عابر در آینده جوابگوی نیازهای این منطقه نباشند و نیازمند افزایش یافتن باشند.

ظرفیتهای صنعتی در محمدشهر بسیار بالا است

این مسئول اضافه کرد: ظرفیتهای صنعتی در محمدشهر نیز بسیار بالا است و باید از توان همه آنها به بهترین نحو استفاده شود و این امر در راستای ارتقای کمی و کیفی آنها قرار گیرد.

وی یادآور شد: حدود 40 واحد صنعتی در شهرک صنعتی "داشلیجه" در محمدشهر داریم که لازم است حل مشکلات آنها با جدیت پیگیری شود و موانع کاری آنها رفع شود تا در آینده شاهد بهبود وضعیت و ارتقای کمی و کیفی تولیدات آنها باشیم.