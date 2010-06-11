مالکان بافتهای فرسوده برای ترمیم آنها توان مالی ندارند

خسرو قربانی فرج زاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بافتهای فرسوده زیادی در شهرستان کرج وجود دارد که بسیاری از آنها به شدت نیازمند ترمیم و احیا شدن هستند درحالیکه بسیاری از مالکان و صاحبان این بافتها توان مالی کافی را برای انجام این امر ندارند.

وی ادامه داد: ضروت ترمیم بافتهای فرسوده غیرقابل انکار است و در صورت تحقق این امر از بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید به عنوان مثال بافتهای ترمیم شده، مقاومت بیشتری در مقابل آثار نامطلوب زلزله نشان می دهند که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

دولت وامهای مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد

این مسئول عنوان کرد: بسیاری از ساکنان بافتهای فرسوده علاقمندد به ترمیم و احیای این بافتها هستند اما توان سرمایه گذاری ندارند و به نظر می رسد بهتر است دولت وامهای مورد نیاز را برای این امر در اختیار مردم قرار دهد.

فرج زاد اظهار داشت: البته لازم است سود این وامها تا حد ممکن پایین و دوره پرداخت آنها نیز طولانی باشد تا به مردم فشار وارد نشود و آنها بتوانند با فراغ بال بیشتری برای احیا و ترمیم بافتهای فرسوده خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحهای اساسی در زمینه صنعت ساختمان نیازمند صرف سرمایه ها و هزینه های قابل توجه است و اگر می خواهیم از میزان عواقب احتمالی وجود بافتهای فرسوده کاسته شود باید این هزینه ها و سرمایه گذاری را به بهترین نحو و در اسرع وقت تامین کنیم.

فرهنگسازی در خصوص لزوم مقاوم سازی ساختمانها انجام شود

این مسئول اضافه کرد: همچنین لازم است فرهنگسازی مطلوبی در خصوص لزوم مقاوم سازی ساختمانها و ترمیم بخشهای آسیب پذیر آنها در مقابل زلزله انجام شود تا آندسته از افرادی که توان مالی کافی دارند، برای ایمن سازی ساختمانها و املاک خود وارد عمل شوند و در عین حال همه اصول را نیز رعایت کنند.

فرج زاد افزود: متاسفانه هنوز هم برخی از شهوندان از اثرات نامطلوب و جانبی زلزله اطلاع کافی ندارند که تداوم این امر بسیار نامطلوب است و این کم اطلاعی ممکن است آثار بسیار ناگواری به همراه داشته باشد.