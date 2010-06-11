مجلس هشتم کمک شایانی به دستگاه سیاست خارجی کرده است

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تقدیر مقام معظم رهبری از مواضع بین المللی مجلس گفت: دیپلماسی پارلمانی در طول عمر مجلس هشتم با توجه ویژه ای دنبال شده و تقدیر مقام معظم رهبری از مواضع بین المللی مجلس به خاطر این بوده است که آقای لاریجانی و تعدادی از نماینده ها با نمود بسیار خوبی در عرصه بین الملل توانسته اند کمک شایانی به دستگاه سیاست خارجی و دولت بکنند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با نظارت مجلس بر خود این نهاد گفت: این موضوع از پیش نیز از سوی خود نمایندگان احساس شده بود ولی نگاه تیزبین مقام معظم رهبری و اشراف ایشان نشان داد که بحث خلاء نظارت بر مجلس بسیار جدی و شایان توجه است.

کرمی راد با بیان اینکه مقام معظم رهبری قبلا نیز در رهنمودهایی به لحاظ اخلاقی این موضوع را مورد اشاره قرار داده بودند، گفت: ولیکن این بار به صورت مستقیم و صریح این توصیه مطرح شد و از همین رو باید نمایندگان برای این منظور کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون های مختلف و همچنین با دخالت کمیسیون نظارت ساماندهی لازم در این زمینه صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه ساز و کار لازم برای نظارت بر مجلس باید هر چه سریعتر تدوین شود، گفت: تعیین چارچوبی مشخص که بتواند نظارت بر عملکرد نمایندگان و مجلس را برعهده بگیرد می تواند در کارآمدی نمایندگان تاثیر بسزایی داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه به فراز دیگری از توصیه های مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این دیدار موضوع مهم دیگری که رهبر انقلاب مورد تاکید قرار دادند رابطه مجلس و دولت بود که ایشان تاکید داشتند به دلیل اینکه دولت در وسط میدان است مجلس باید آن را کمک کند.

کرمی راد تصریح کرد: این توصیه مقام معظم رهبری برای ایجاد انسجام بیشتر در ارکان نظام بوده و طبیعتا عاملی است که فاصله طراحی با اجرا را کوتاه می کند.

وی در پایان نصب العین قرار دادن توصیه های مقام معظم رهبری را یک تکلیف برای همه نمایندگان دانست و گفت: دولت و مجلس باید با تعامل و همکاری بیشتر خلاء موجود در روابط فیمابین را پر کنند.