حضور 60 شرکت کننده در نمایشگاه ترافیک شهری مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر چهارشنبه در حاشیه اولین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: سازمان ترافیک نیز در این نمایشگاه حضور فعال دارد و زمینه آشنایی برای علاقمندان با تجهیزات ترافیکی بکار گرفته شده در سطح شهر توسط این سازمان همچون تجهیزات کنترل هوشمند ترافیک، خط کشی ها، پلهای عابر پیاده، تابلوهای اعلام و... فراهم شده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد امامی گفت: هدف از ایجاد این گونه نمایشگاها، ایجاد زمینه و فرصتی برای سازمان ها و شرکتهای دست اندرکار در زمینه مسائل حمل و نقل و ترافیک می باشد که بتوانند با حضور در این نمایشگاه قابلیت ها و همچنین آخرین محصولات خود را به نمایش در آورند.

وی ادامه داد: می توان با ایجاد و برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه های خدمات شهری، زمینه آشنایی بیشتر با تجهیزات جدید حمل و نقلی و مبلمان شهری را برای شرکت ها و سازمان های مربوطه ایجاد کرد تا بتوانیم با مشارکت جدی و کارشناسانه و‌ دوراندیشانه‌ای از این تمهیدات گامی موثر در ارتقا خدمت رسانی به شهرواندان و ارتقای کیفیت وسایل استفاده شده در شهرمان را فراهم آوریم.

وی گفت: با توجه به اینکه تأکید همه مسؤولان بخش دولتی و خصوصی بر همکاری در نمایشگاه‌ های آتی به منظور هم‌افزایی و ارائه توانمندی‌ها در زمینه‌های تجهیزات ترافیکی است امید است برگزاری این نمایشگاه در سال‌های آینده نیز با همکاری تمامی سازمان‌ها و شرکتهای دست‌اندرکار کشور در زمینه تمهیدات حمل و نقل و ترافیکی ادامه پیدا کند.

امامی خاطر نشان کرد: خوشبختانه امسال در این نمایشگاه، بیش از 60 شرکت کننده از استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی حضور دارند که آخرین دستاوردها، محصولات و خدمات خود را در بخش های خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک ارائه کرده اند.

وی افزود: امیدواریم با ایجاد اینگونه نمایشگاه ها به اهداف از پیش تعیین شده ای همچون ارائه بهترین امکانات و خدمات شهری به شهروندان واستفاده از وسایل و تمهیدات با کیفیت و پیشرفته در سطح شهر مواجه شویم.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: امید است با برگزاری این گونه نمایشگاه ها بتوان از بهترین امکانات مبلمان شهری در زمینه های مختلف همچون حمل و نقل عمومی، امکانات رفاهی، حفاظتی و ... در جهت پیشرفت شهرمان گامی موثر داشته باشیم.

اولین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری در فضایی به مساحت پنج هزار مترمربع از تاریخ 17 تا 21 خرداد ماه سال جاری در مشهد با حضور سازمان ها و شرکت های فعال در زمینه مسائل حمل و نقل و ترافیکی در حال برگزاری است.